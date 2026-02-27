Opinión | Tribuna
Desestacionalitzar? No gràcies!
Un territori no pot estar sempre en «mode estiu». Els recursos són limitats, i tot es tensiona quan no hi ha descans
En el nostre context, la paraula desestacionalitzar s’ha convertit en un mantra per a molts sectors, especialment el turisme. Però… desestacionalitzar per què? Vivim en una època en què sembla que tot ha de ser disponible durant tot l’any. Les maduixes al desembre, les terrasses plenes al gener, les vacances tot l’any, com si el calendari natural no tengués importància. Potser el problema no és que hi hagi molta gent a l’estiu i poca a l’hivern. Potser el problema és que hem oblidat que la vida, i fins i tot les persones, funcionem d’acord amb com ho fa la natura.
L’estacionalitat existeix per una raó. Hi ha moments de l’any que conviden al descans, a viatjar, a sortir més. L’estiu és estiu perquè fa calor, perquè hi ha llum fins tard, perquè el cos demana aire lliure. L’hivern és hivern perquè la vida es recull, perquè necessitem pausa, perquè el ritme canvia. Quan intentem eliminar aquestes diferències, no estem millorant el sistema: l’estem forçant.
Desestacionalitzar sovint vol dir una sola cosa: mantenir l’activitat econòmica al màxim nivell sempre. No perquè sigui millor per a la societat, sinó perquè és millor per als números… i pels governs que la defensen. Aquest mes de gener han passat per l’Aeroport de Palma 882.638 persones, un -3% menys que l’any passat, mentre que els aeroports de Barcelona, Madrid, Màlaga i Alacant han pujat més d’un 3%. Pel Govern Balear això deu ser molt preocupant, ja que s’han passat tot el 2025 dient que estaven desestacionalitzant! En canvi, per a la majoria de mallorquines aquest hivern ha estat molt amable veure les ciutats recuperant un ritme de vida més tranquil.
Moltes destinacions, especialment a les Illes Balears o a la costa mediterrània, han viscut dècades amb un model clar: temporada turística intensa a l’estiu i un període més tranquil la resta de l’any. Ara, sota el discurs de la desestacionalització, es vol omplir també l’hivern de visitants, vols, hotels oberts i esdeveniments constants. Però això té conseqüències nefastes.
Un territori no pot estar sempre en «mode estiu». Els recursos són limitats: l’aigua, l’energia, el transport, la gestió de residus… Tot es tensiona quan no hi ha descans. I no només el territori: també la gent que hi viu i les persones que hi treballen. Un dels grans arguments és que desestacionalitzar crea feina més estable. Però la realitat sovint és diferent: s’allarga la precarietat, es manté la pressió, i s’exigeix disponibilitat permanent. Abans, almenys, hi havia un temps de pausa. Ara, el missatge és clar: no pots parar mai.
Hem de recuperar el valor de viure «fora de temporada». Hi ha una bellesa especial en els mesos tranquils. Quan una ciutat recupera el seu ritme real. Quan les platges tornen a ser platges. Quan els carrers deixen de ser aparadors per a visitants i tornen a ser espais de vida. La temporada baixa no és un error del sistema: és una oportunitat per regenerar el sistema.
És el moment en què els residents poden tornar a habitar el seu lloc. És quan la natura es regenera. És quan es pot respirar sense haver de competir amb una multitud constant. Menys turisme, millor turisme. Potser la solució no és repartir el turisme durant tot l’any, sinó reduir-ne la intensitat. Apostar per un model més sostenible, més equilibrat, menys dependent de l’explotació constant.
No necessitam més visitants al febrer. Necessitam menys saturació al juliol. El futur no hauria de ser un calendari ple de temporada alta permanent, sinó un model que respecti els límits i els ritmes.
Desestacionalitzar, així com es planteja, és una manera de convertir cada moment de l’any en mercaderia. Nadal?:Turisme. Primavera?: Turisme. Tardor?: Turisme. Sempre turisme. I arriba un punt en què un lloc deixa de ser un lloc i passa a ser un negoci 24/7. Un territori no és un hotel. Una ciutat no és un parc temàtic. Una illa no és una màquina de generar beneficis sense descans.
Reivindiquem el dret a les temporades, als cicles, al silenci, al passeig, a les trobades amb els amics i familiars. Reivindiquem que no tot ha d’estar ple sempre, que no tot ha de créixer sempre, que no tot ha de funcionar com una empresa. Potser el que necessitam no és desestacionalitzar, sinó regenerar el que tenim i repensar el model del futur. Menys pressa. Menys consum. Més vida.
Desestacionalitzar? No, gràcies.
