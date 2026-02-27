El Consell y la hija de Carolina Cerezuela

No seré yo quién le diga a la madre de una adolescente cómo educarla; parto de la base de que todas nosotras lo hacemos lo mejor posible con amor y los mimbres de que disponemos. La actriz Carolina Cerezuela ha protagonizado esta semana en la revista ¡Hola! un extenso reportaje con Carla, de 15 años, la mayor de los tres hijos que comparte con el extenista Carlos Moyá. En este posado con entrevista se anunció que ambas han sido nombradas embajadoras de la marca Moda Artesana de Mallorca, un día antes de que el Consell divulgase dicho acuerdo, consistente en participar en eventos y desfiles a lo largo de todo un año con objetos y prendas fabricadas a mano en la isla. El primero tiene lugar la noche de este viernes con una pasarela en el Teatre Principal de Palma.

El gobierno de Mallorca ha movilizado una partida de 86.321 euros de dinero público para esta promoción, de modo que como contribuyente sí me parece pertinente cuestionar por qué una institución pública contrata a una menor de edad aunque sea con permiso parental para un trabajo de representación sostenido en el tiempo. «Juntas representan una idea muy poderosa: que lo artesanal no es pasado, es futuro», declaró el presidente Llorenç Galmés en un encuentro con la prensa desarrollado en su integridad en horario escolar. Puede que ese sea el mensaje pretendido, pero tal vez llegue otro que tiene que ver con la sobreexposición de los niños y el abuso de su imagen para fines publicitarios determinados con una elevada contrapartida económica. Abonando de paso la normalización de la presión estética sobre jóvenes que están en plena formación y que sufren por no aparecer tan bellas como sus iconos de los anuncios.

Nada que objetar si la primogénita de Carolina Cerezuela desea hacer carrera como modelo y empezar lo antes posible, aupada por la fama de sus padres. En Estados Unidos, a los hijos de las celebridades que siguen la tradición familiar en el cine, la moda o la música les tildan de nepobabies, una etiqueta dura de llevar , y peor todavía de eliminar, para los jóvenes que han de demostrar toda su vida que merecen la suerte que disfrutaron. Para el Consell, en este caso no hay ningún talento o esfuerzo que evidenciar, pagando con el dinero de todos.