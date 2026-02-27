¡Arre, borrica!

Cuando pensábamos que no se podían superar los escándalos del Gobierno, la realidad vino a sacarnos de nuestro error. El director adjunto operativo de la policía nacional, DAO, José Ángel González Jiménez, Jota, 4tildes, era acusado por una inspectora de policía de haberla violado el 23 de abril de 2025. Ella presentó una querella ante los juzgados de Madrid el 9 de enero de 2026 por agresión sexual con penetración, coacciones y lesiones psíquicas del DAO, al tiempo que invocaba «Oye, que soy el DAO». González Jiménez dimitió el 17 de febrero después de que trascendiera la citación del juez por la querella presentada. El segundo del DAO, Óscar San Juan González, habría intentado comprar su silencio ofreciéndole cualquier destino profesional a su gusto, incluso uno de los más apetecibles, una embajada. El 2 de julio de 2025, la secretaría de Estado de Seguridad, publica en el BOE el ascenso de la agente a inspectora. Hombre, nuestra Aina Calvo, tan perdido el prestigio en su laberinto moral, escondiéndose por los lúgubres pasillos del ministerio, convertida en el ama de llaves del ministro Marlaska, colaborando en la imposible tarea de salir del fango, como si fuera el barón de Münchausen. No puede ser. Pues sí, podía. El máximo dirigente de la Policía Nacional erigido en presunto violador de una funcionaria.

De casta le venía al galgo. Jota, en sus tiempos de Valladolid, donde al parecer festejaba con Óscar Puente y otras autoridades, protagonizó un altercado en un prostíbulo, en el que desenfundó su pistolón de disparar balas. El asunto se tapó. Contó con la protección de Segundo Martínez, amigo íntimo y susurrador de Rodríguez Zapatero, responsable de la seguridad de Moncloa durante sus dos mandatos y muñidor de los cargos directivos de la Policía Nacional. De ahí su ascenso a la dirección general. Vale, ya se sabe, lo de siempre, la pasma alternando con la delincuencia y el proxenetismo. Se pasaba de la policía patriótica del PP a la policía sicalíptica del PSOE. Todo quedaba en casa. Los prostíbulos del suegro de Sánchez con los que se financiaban las primarias fraudulentas de 2017, las sobrinas de Ábalos y las alegres comadres de Koldo García y su celestina esposa. Conozco a mujeres con estudios, sensatas, cultas, que defienden a Sánchez como si les fuera la vida en ello. Es uno de los grandes misterios de estos años. Tengo que colegir que el problema no radica en Sánchez, un problema, digamos, aunque rechine, menor. El problema radica en una extendida disonancia cognitiva en parte de la sociedad española que ha transigido con el desorden moral de la izquierda reaccionaria. Fíjense en el DAO. En su rostro, abotargado, como de tratante de ganado que desayuna casquería. Fíjense en cómo desfila, con su gorra de plato, sus innumerables condecoraciones, su bastón de mando, su caminar paquidérmico de pies planos, asesinando el pavimento con los metatarsos, musitando «soy el DAO, soy el DAO». Todo en él desprende ese aire zafio. Uno añora el paso ágil y elástico de un militar como Gutiérrez Mellado y no esos deshechos de tienta proboscídeos que merecerían una reconvención como las que Thomas Bernhard dirigía a los vieneses, a los que acusaba de cambiarse los calzoncillos sólo una vez por semana.

Sánchez, con mirada extraviada, recita su oxidada letanía. Actúa con contundencia y empatía. Como con Koldo, con Ábalos, ese desconocido, con Cerdán, con Salazar. Contundencia con los hombres que ha colocado en la cúspide del poder y que ya no le sirven. ¿Empatía con las mujeres? Pero si reniega de Leire Díez, la que repite con el empresario Dolset las instrucciones respecto a las saunas del suegro: «que se limpie todo». Eres tú, Sánchez quien los ha colocado a todos, tú y nadie más que tú. Palabras que se pudren en su boca y con las que nos escupe. Nos escupe cuando a cada escándalo repite que asume la responsabilidad política, y en eso consiste asumir responsabilidades, en decirlo. En España ya no existe responsabilidad política. Los que dirigen el Estado son irresponsables, pueden hacer lo que quieran, el campo está libre, hasta que haya unas elecciones y, por eso, las retrasan hasta que no haya más remedio, por imperativo legal. Y veremos cuando llegue la fecha si no se inventan algo, una guerra, una crisis de Estado, un referéndum de autodeterminación en Cataluña, uno para elegir entre monarquía o la tercera república, no sé; sí sé que no tienen escrúpulos y son capaces de cualquier cosa. Sin mayoría parlamentaria, sin presupuestos, sin nada, pero en el poder. Tiene redaños el autócrata, acaba de proclamar la necesidad de un rearme moral. Contra la oligarquía tecnocrática. Rearme moral. Se adorna, él no se mancha las manos, ni analiza sus derrotas, lo hace su fámulo Óscar López, ese otro desecho moral que culpa de la derrota en Aragón a un muerto, el compañero Javier Lambán. Si ese López era la mano derecha de Rubalcaba, imagínense cómo sería Rubalcaba.

Marlaska, ese sujeto despreciable, ha revictimizado a la víctima del DAO, diciendo que sólo dimitiría si ella se lo pidiese, redireccionando su responsabilidad a la inspectora supuestamente violada; ese Fouché de gargantilla barbiblanca capaz de alinearse con el PP en el CGPJ y con el PSOE en el Gobierno. Una vileza inédita en la política española protagonizada por ese personaje que esconde su gaznate en esos cuellos de camisa subidos al estilo Mortadelo; una vileza a la altura de un Gobierno y un partido que se declara feminista y que se dice abolicionista de la prostitución, pero coloca sin reparo alguno a una horda de puteros dirigiendo el Estado. Para colmo nos enteramos de que el inspirador ideológico de todo este desvarío político, ZP, ese caricato Joker, está acusado de blanqueo de capitales, 198.000€, de Análisis Relevante SL (Julio Martínez) en la investigación sobre Plus Ultra en la que se contempla el pago de comisiones ilegales al Príncipe («mi príncipe», Delcy Rodríguez dixit) de las Tinieblas, por haber mediado en el rescate de la compañía, 463.000€ entre 2020 y 2025. La empresa de sus hijas Whatthefav habría recibido de J. Martínez, el amigo de ZP, 126.000€ entre 2020 y 2025 cuando se interrumpieron tras ser detenido el donante. Y eso que cobra la pensión de expresidente. ¡Ay, el gurú del espacio infinito del socialismo!