El 23F acabó en empate

El tropel de maniobras a cuál más disparatada que se conoce como 23F fue un ejercicio de seducción cuartelera, por fortuna sin muertos y con una materialización a la altura de su torpe elaboración. El golpe acabó en empate o, en la versión de este enunciado corregida y mejorada por Carles Francino, «dejó huella». Así lo demuestra la efervescencia ante la publicación de hojas sueltas con el mismo valor documental que los diarios de Hitler, aunque hayan sido engordadas para equipararlas a los suculentos papeles de Jeffrey Epstein. No hay color.

Las ensoñaciones de Alfonso Armada y Milans del Bosch que Antonio Tejero interpretó a trabucazos, se resumían en un plan concretado en tres palabras, «todos al suelo». Esta orden, reforzada por los disparos de ordenanza, fue cumplida a rajatabla por más del noventa por ciento de los 350 diputados y personal adyacente. Medio siglo después, los fumadores empedernidos Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo se erigen en honrosas pero muy puntuales excepciones.

Con la práctica unanimidad de los diputados besando la moqueta, cuesta hablar de un golpe enteramente fracasado. Sin embargo, la volatilidad histórica permite hoy asegurar a Felipe González que no se yuguló «ni una sola libertad democrática». En todo caso, el líder socialista no lo hubiera podido percibir desde su posición yacente, pero duele observar a un protagonista minimizando las imágenes sonrojantes de los responsables del pueblo rodando por los suelos.

Dos civiles impávidos, Suárez y Carrillo, todavía hoy asombra la sangre fría que derramaron. Se alegará que los otros trescientos no tenían por qué arriesgar su vida, ante las armas desenfundadas y disparadas por los guardias civiles, eso queda para los soldados de leva y de la gleba. Ahora bien, esta tesis convierte a Volodimir Zelenski en un temerario irresponsable, porque quienes todavía hoy defienden la victoria sobre los golpistas uniformados hubieran entregado Ucrania a Putin. Nadie dirá que el expayaso de Kiev lo tenía más fácil que los parlamentarios arrodillados del 23F.

Al margen de la tolerancia con la humillación, la valentía exclusiva de los tres de Suárez preludiaba las películas políticas de Michael Moore, cuando se colocaba a las puertas del Congreso para verificar que ningún parlamentario estadounidense tenía a un hijo peleando en Irak. En España, la victoria inenarrable sobre el golpe del 23F suele sustentarse en la imagen de un tropel de guardias abandonando el Congreso por las ventanas, bajo la dirección coral de la narración de José María García.

De nuevo, la vista engaña. Prácticamente ninguno de los 150 guardias civiles que atacaron cobardemente el Congreso sufrió castigo. Fueron excarcelados en menos de un mes, solo se les juzgó a partir del grado de teniente. Las penas reblandecidas del consejo militar de Campamento, otra muestra del empate del 23F, castigaron a 17 miembros de la Benemérita, el diez por ciento de los implicados en la postración íntegra del poder legislativo. En efecto, son los mismos porcentajes que en el asalto al Congreso estadounidense del seis de enero de 2021, incluidos los perdones antes de cumplir las penas. Cuesta referirse al fracaso de ambos golpes, por no hablar del retorno triunfal de Trump.

Sostener el empate del 23F obliga a demostrar que las expectativas de demócratas y golpistas permanecieron intactas tras la intentona. Se olvida a menudo, y los papeles anónimos han ayudado a iluminarlo, que Tejero no hubiera sido en ningún caso presidente del Gobierno. Ni siquiera Milans del Bosch tenía opciones consolidadas a la parodia de un Generalísimo. Es verdad que los manuscritos preparatorios hablan de disparar a matar, pero también citan opciones encabezadas por Fraga y Garrigues, con comunistas incluidos hasta el mismo día de la toma del Congreso. El primero de los dos citados encabezó la oposición liberal conservadora durante una década, bajo los piropos de González, y todavía presidiría Galicia de no interponerse la edad. El segundo se ganó sobradamente el apelativo del Kennedy español.

No hubo Fraga ni Garrigues, pero hubo Aznar y Zapatero. El 23F aniquila a UCD y trae al PP fraguista, oxigenando la hipótesis de un empate frente a quienes derrotan en exceso al golpe para insinuar que en realidad no tuvo lugar ni consecuencias. Existe el riesgo contrario de congelar la imagen de la democracia en los diputados al suelo, con lo que se alimenta la misma pureza diabólica de los golpistas que más adelante se aplicaría a Osama bin Laden.

Los golpistas se comportaron en realidad como una pandilla de miserables, de «deplorables» en el argot de Hillary Clinton, fueron la vergüenza de su profesión. Milans del Bosch no tiene reparos en apelar a los artículos de la Constitución que deseaba cancelar, para argumentar su liberación. Y poco después del 23F, el Ejército del golpe supuestamente derrotado otorga una condecoración al depuesto capitán general de Valencia, por un accidente minúsculo a bordo de un helicóptero. El Gobierno de Calvo Sotelo dio marcha atrás a la medalla, que refuerza sin embargo la idea del empate, por no hablar del señuelo de las jubilaciones doradas que el PSOE utilizó para desembarazarse de afines al putsch.