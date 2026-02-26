Poder judicial y eficiencia

Según el diccionario de la RAE, uno de los significados de la palabra eficiencia es la «capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos»; esto es, la obtención de los mejores resultados con los recursos disponibles. O sea, lograr una actuación eficaz al menor coste posible.

Ese principio organizativo y funcional no aparece entre los que se citan en el artículo 103.1 de la Constitución, que se refiere a la Administración pública, ni tampoco en el Título VI cuando regula el Poder Judicial, pese a que, como es obvio, es una regla de funcionamiento que deriva del propio sentido común: tratar de que, con los limitados medios de que disponen los poderes públicos, se obtengan los mejores resultados, tanto en cantidad como en calidad. Por ello, la normativa que regula el control que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas (y la de los demás órganos de control externo autonómicos) alude con carácter destacado a la eficiencia como parámetro a tener en cuenta a la hora de examinar las cuentas y los resultados de la gestión pública.

Por otro lado, son suficientemente conocidos los problemas que arrastra la Administración de Justicia en España en cuanto a la duración de los litigios y la escasez de medios con que, en general, han estado dotados los juzgados y tribunales. Podríamos decir que se trata de una situación endémica que se ha agravado por muchas causas, destacando el incremento de litigiosidad que va unido a la complejidad de una vida social y económica propia de una sociedad avanzada.

Valga decir aquí que el poder judicial, a diferencia de los poderes ejecutivo y legislativo que sí intervienen en la gestión y aprobación de los presupuestos generales, tiene poco margen de maniobra a la hora de obtener los recursos públicos necesarios para una adecuada dotación de juzgados y tribunales. Ha de apañarse con lo que se le asigna.

En ese contexto, y tras diversos intentos, finalmente se aprobó la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha ido entrando en vigor de forma paulatina a lo largo del territorio nacional, recientemente se ha implantado en nuestras islas.

Esta ley orgánica, en sus propias palabras, pretende «actualizar y optimizar las estructuras y recursos judiciales de nuestro país, adaptándolos a los desafíos sociales y tecnológicos del siglo XXI». El extenso preámbulo de ese texto legal abunda en explicaciones y justificaciones de la necesidad de la reforma, que es calificada por el ministerio impulsor de la medida como «la mayor transformación de la Justicia en décadas», bajo el eslogan de que «La Justicia llega al siglo XXI, moderna, rápida y cercana». Es decir, se augura un cambio espectacular encaminado a obtener la deseada eficiencia. Pero, la verdad es que, si alguien sin apriorismos lee tanto el preámbulo de la ley como el dosier que figura en la web del Ministerio de Justicia, lo que encuentra son una serie de lugares comunes y palabras grandilocuentes, notándose a faltar un verdadero análisis de las causas que han venido provocando una situación cercana al colapso judicial (con matices dependiendo del territorio, del nivel judicial y del orden jurisdiccional, claro). Y, si se erra en el diagnóstico, difícilmente se va a poder acertar en el tratamiento.

Con todo, la puesta en marcha del nuevo sistema está ocasionando -esperemos que solo sea de momento-, un verdadero galimatías que afecta a todos los llamados operadores jurídicos, tanto jueces y magistrados, como personal al servicio de la Administración de Justicia y profesionales que ejercen en ese ámbito (abogados, procuradores…). Basta hablar con cualquiera de ellos para darse cuenta de que esa reforma, lejos de dar solución a los problemas de toda la vida, probablemente va a generar otros, dada la situación de descontrol y falta de coordinación que deriva de ese pretendido giro copernicano. A mí me da la impresión de que puede citarse aquel dicho de que, los experimentos mejor con gaseosa, y también, el refrán catalán que dice: «A un negat, dau-li aigua». Tiempo habrá para comprobar si esos problemas y disfunciones son transitorios, debidos al cambio de sistema o han venido para quedarse, y si ese giro copernicano ha servido para algo.