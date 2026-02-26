No es solo el jefe de Policía

La denuncia del jefe de la Policía Nacional ha tenido un fuerte impacto. Pero resulta llamativo que algunos tertulianos de este país ahora pongan el foco aquí. No es solo este policía. ¿Escuchan a las víctimas? ¿Y los crímenes machistas? Con una búsqueda sencilla en Internet salen titulares de hombres en Policía, Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad denunciados, en juicio o incluso asesinos. No hace falta irse muy atrás. Algunos ejemplos.

La pasada semana, dos mujeres denunciaron al comisario de la Policía Municipal de Alcalá de Henares por violencia doméstica y de género. En enero, detenido un teniente de la Guardia Civil en Valencia por agredir sexualmente y maltratar a su expareja. En octubre de 2025, el subinspector de la Policía Local de Granada juzgado por malos tratos vuelve a ser denunciado por incumplir la orden de alejamiento. Meses antes, seis compañeros del mismo policía fueron investigados por acceder al sistema VioGén para localizar a la víctima. En 2023, detenido un policía local de Coín por violencia de género. El mismo año en que cuatro mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En 2024, el exnúmero dos de la Policía Nacional en Catalunya mató a su expareja y a su actual mujer. Dos meses antes, un agente jubilado disparó y decapitó a su mujer. Sin olvidar que entre los violadores de La Manada había un militar y un guardia civil. Esa es parte de la triste realidad.

A ver si con esto se entiende mejor a la víctima del jefe de la Policía Nacional. Cómo no iba a ir directamente al juzgado a poner la denuncia. Cómo no va a llevar ahora protección, si hasta sus compañeros han filtrado su nombre. Cómo no iba a ir a un punto violeta a pedir ayuda. Por cierto, esos puntos violeta con los que las Nuevas Generaciones del PP bromean y que se retiran allí donde gobierna el PP con Vox.

Pensemos también en las mujeres que no son agentes y denuncian a sus parejas policías. Las que ven cómo ellos ponen su arma en la mesilla de noche para intimidarlas. Ampliemos a otras estructuras de poder y entendamos por qué, en 72 horas, tres mujeres, un niño y una niña han sido asesinados. El sistema de protección ha fallado en el 63% de los feminicidios en este inicio de año, con nueve asesinadas, de las que cinco habían denunciado.

A ver si así comprendemos qué calidad de trabajo periodístico nos ofrecen algunos tertulianos, pódcasts y demás. Los que desinforman con testimonios con su amigo, el policía Paco, el que dice que las mujeres denuncian en falso, porque lo han denunciado a él. A ver si esto sirve para dar espacio a profesionales que contrastan, que usan como fuentes a policías que sí hacen de la violencia machista una prioridad y un buen trabajo; en lugar de ser voceros de los denunciados o condenados en los cuerpos. A ver si así comprendemos que es el sistema, que es la estructura. Y que nunca acabará esto si quienes nos deben proteger y quienes están en el mando y el poder son negacionistas o agresores.