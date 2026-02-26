Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Tejero23F BalearesViolación MenorDesalojo Cárcel PalmaVenta Vivienda No ResidentesSuicidio Residente MIRDespido Arrasate
instagramlinkedin

Opinión

Bernat Jofre i Bonet

Bernat Jofre i Bonet

Epstein, de l’impunitat al populisme

La pregunta que hom es pot fer és qui feia d’aconseguidor de cites a l’excèntric jueu de vida dissoluta. I a canvi de què

Archivo - Jeffrey Epstein

Archivo - Jeffrey Epstein / Europa Press/Contacto/Epstein Estate/House Oversig

Des que el «cas Epstein» va sortir a la llum pública, s’ha escrit molt sobre qui, com i durant quant de temps permeté al milionari nord-americà exercir la pedofília. Perquè - diguem-ho clar - per les instantànies tretes a la llum, no es tractava de jovenetes gairebé a punt de fer els divuit anys, amb un cert sentit de la realitat. Al contrari: les fotografies ensenyen púbers que, essent generosos, amb prou feines superen la catorzena.

Als Estats Units fa temps que s’intenta tapar l’escàndol, sense massa èxit. La manera més pràctica i directa va ser suïcidant el mateix instigador dels fets. Fet ocorregut a una presó de màxima seguretat, per cert. Massa gent important implicada. Des de membres de la política, altes finances i reialesa europea fins a magnats estatunidencs i asiàtics. Tots ells, presumptes viatgers, còmplices o sufragadors del «Lolita Express», el reactor privat on el milionari duia les seves víctimes. No obstant, la quantitat de les darreres i la qualitat dels seus possibles botxins no va poder aturar l’atenció mediàtica. Enfortida per la cíclica aparició de la figura de Donald Trump en diversos passatges del cas.

Sexe prohibit, diners, un lloc paradisíac, alcohol i - presumptament - ingesta de drogues. Els ulls d’Andreu d’Anglaterra, brillants com els de Diego Armando Maradona celebrant un gol contra Nigèria al Mundial del 1994, així ho fan sospitar. Tot es pot resumir en una paraula: sensació d’impunitat. De creure’s superior als legisladors. O, el que és pitjor, pensar que es pot tenir als darrers sota control. Sense tenir el que Graham Greene descriví a la seva obra El factor humà (1978): la reacció de l’ésser corrent contra el poder establert.

En aquest cas, la interposició de la querella d’una al·lota contra Epstein. Curiosament, també va ser trobada suïcidada.

Les vergonyes de l’alta societat mundial - als papers fets públics pel Departament de Justícia nord-americà, hi són esmentats «players» dels cinc continents, fins a, pel que sembla, un president del Govern espanyol - al descobert. Les presumptes orgies banyades en begudes escumoses franceses - Epstein anotava metòdicament les caixes que li havia costat cadascuna d’elles - de personatges públics amb una reputació irreprensible. També hi surten les preferències («

{"anchor-link":true}

», blanca i rossa, mai negra) dels seus amics/clients, protegits en clau. Suposam que la llibreta on es reflecteixen les equivalències de dites contrasenyes amb els seus noms reals mai apareixerà.

La pregunta que hom es pot fer és qui feia d’aconseguidor de cites a l’excèntric jueu de vida dissoluta. I a canvi de què. En aquests moments, el Regne Unit assisteix indignat a la revelació de què Sarah Ferguson, aleshores duquessa de York, va veure eliminats els seus deutes gràcies a un taló d’Epstein. El que l’opinió pública es demana és a canvi de què. I aquí, ja no insinuen favors sexuals - que, vist en perspectiva, no tindria importància - sinó alguna cosa més greu, com revelacions que haguessin suposat una amenaça per a la política econòmica o exterior britàniques.

Però no tan sols és si un membre de la Casa Reial anglesa ha traït al seu país per a seguir aquest ritme de vida. Que, pel que sembla, així ha pogut ser. Sinó és l’exemple que es dona a la joventut. I a la població en general, si som sincers: quin missatge de capteniment a les lleis pot emanar d’uns personatges que, a la primera que han pogut, les han violades amb el convenciment de què mai haurien de declarar per aquests fets davant la Justícia? Aquesta paradoxa ens du, inevitablement, cap al populisme. Els extrems més exacerbats. El qüestionament de la participació democràtica i ciutadana per l’adveniment d’un règim fort i autoritari. Que posi ordre. «Amb nosaltres, aquest no hauria existit mai». Sense donar cap prova de com ho haguessin fet. Però les intencions de vot segueixen pujant. Sense que, aparentment, ningú hi posi fre.

Noticias relacionadas y más

Aquest és el perill.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Política
  • Donald Trump
  • Seguretat
  • presó
  • Caso Epstein
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents