Más que ‘boomers’

Está de moda escribir sobre la confrontación entre la «generación {"anchor-link":true} y la generación X, es decir, entre las personas aparecidas entre 1946-1964 y esas posteriores entre 1965 y 1980. Y la verdad es que existen motivos específicos para proyectar unas diferencias históricas que, casi al pie de la letra, podrían delimitarse en función de «clases sociales». Porque la primera tuvo que enfrentarse con los ramalazos de una postguerra durísima, mientras la segunda ya experimentó los excelentes resultados de sus antecesores… pero, a su vez, comenzó a dar muestras de problemas casi insolubles, como constatamos actualmente. Todavía más en concreto, los X carecen del entusiasmo de sus antecesores, mientras que los

apechugaron con el reto de una sociedad fracturada por el conflicto mundial y no tuvo más remedio que dar el salto a un «mundo mejor»... Con enormes retos mundiales y nacionales. Esta es una realidad objetiva, que en gran parte justifica el malestar que nos domina y que tanto nos perjudica.

Analizando todavía más la cuestión, no podemos olvidar que los

se desarrollan en una sociedad estructurada por parámetros conseguidos e impuestos por los X, si bien tal estructura comience a resquebrajarse en la medida en que la tecnología imponga medidas diferentes y claramente definitorias. En concreto, los

, en este momento, disfrutan de una situación socioeconómica privilegiada, pues ellos/as son ese conjunto de pensionistas que, si bien disfrutan del resultado de sus conquistas laborales, a su vez procuran un desajuste económico global de muy difícil solución. En palabras un tanto definitorias del inmediato futuro: dentro de pocos años será imposible mantener estas conquistas sociolaborales, típicas de la llamada «sociedad del bienestar», como ya se comienza a apuntar, si bien un tanto discretamente. Porque, si esto realmente fuera así, entonces sobrevendría un «choque generacional» de una profundidad desconcertante.

Esta situación, cada vez más plomiza, solamente encontrará una solución plausible: aumentar las deducciones sociales del salario, lo que supondrá, sin poderlo evitar, una disminución del estatus de los mayores en beneficio de los ciudadanos en edad laboral… para poder mantener las prestaciones en favor de los mayores del sistema. Y en este sentido, tiene su lógica que los actuales y futuros «trabajadores en activo» disminuyan sus reservas monetarias para que sus antepasados puedan vivir con suficiente dignidad. Todo esto implica medidas de control estatal tan inteligentes como dolorosas para quienes «producen el conjunto» de la riqueza nacional e internacional. Nada fácil será el «control estatal» sin caer en la especie de «nacionalización» de la riqueza, tan opuesta a los principales criterios de una sociedad cada vez más liberal… en beneficio inevitable de los mejores situados.

Por si todo esto no fuera suficiente para crear un cierto malestar socioeconómico, no hay que olvidar tres cuestiones que acabarán por sumarse a este mapamundi tan inquietante. La primera es la urgencia de una legislación económica estatal, de manera que el conjunto de quienes están en edad laboral aporte en cantidades cada vez más elevadas para cubrir las prestaciones sociales de los calificados como

. La segunda, la creciente situación del número de jubilados, con su imparable influencia en las «pensiones» en bloque pero también en concreto. Y la tercera, ya sobre el tapete, una previsible disminución de la natalidad, precisamente por las anteriores características enunciadas. Todo ello significa la aparición de cierta confrontación entre los diferentes colectivos comentados, y sobre todo la crítica (lógica pero insoslayable) de los que «prestan» y los que «reciben», es decir, los

.

Seguramente, como ya hemos apuntado, las medidas estatales se hagan inevitables, en aumento, y por ello mismo, se hace necesaria una «educación colectiva» que impida el menosprecio de unos respecto de otros. Los

, entre los que me encuentro, para nada somos responsables de «estar ahí», y se nos hace obligatorio respetar y comprender a quienes cada vez son más necesarios para nuestra elemental sobrevivencia. No será medidas fáciles y cómodas, pero serán absolutamente necesarios para el futuro de sociedades del bienestar como las que hemos gozado hasta ahora. Casi nada. Porque estamos hablando de la «cuestión modular» de los impuestos.