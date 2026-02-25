Opinión | Tribuna
Sanitat pública, metges, deteriorament i malestar
El descontent professional creix perquè el règim de guàrdies actual és cada vegada menys compatible amb una salut laboral correcta i amb els valors de conciliació
Les dues principals fortaleses del sistema sanitari públic a Espanya —i també a les Illes Balears— han estat la professionalitat dels seus treballadors i una eficiència notable. Però aquestes fortaleses s’han estirat fins al límit. S’acosta el punt de no retorn.
Partim d’una despesa en sanitat pública baixa, a Balears, 5,3% del PIB el 2023, clarament inferior a la mitjana estatal, del 6,5% del PIB segons l’Estadística de Gasto Sanitario Público i al 7,8% del PIB a la mitjana de la UE (EUROSTAT). I això ha estat així amb els successius governs.
Mentrestant, la demanda i la complexitat creix: més població fixa i flotant, tractaments més efectius i cars, xifres més dependència i una esperança de vida més llarga. El resultat és visible: llistes d’espera que creixen progressivament i sense remei, Atenció Primària ofegada i amb demores inadmissibles i hospitals que comencen a quedar petits, especialment en capacitat quirúrgica. Això s’agreuja per la necessitat de més recursos socials.
Aquest deteriorament té un cost humà. El malestar professional creix, especialment entre els metges, perquè el règim de guàrdies actual és cada vegada menys compatible amb una salut laboral correcta i amb els valors de conciliació. Les guàrdies, abans amb components d’espera, ara normalment amb activitat intensa. I bona part de la retribució és dependent d’aquest sistema en què l’activitat investigadora i docent té lloc sovint fora de la jornada laboral.
Al mateix temps, el desenvolupament d’altres professions sanitàries s’ha de gestionar amb intel·ligència, ordenar competències, responsabilitats i circuits amb governança clara i reconeixement de les diferències. Sense que sigui viscut com una amenaça per a molts metges i metgesses. Així mateix, conflictes d’interès d’alguns responsables sanitaris públics, que també ho són a la sanitat privada, són una situació a abordar des del punt de vista de l’ètica en la governança pública.
En aquest context, el Sindicat Mèdic i el Col·legi de Metges han focalitzat el conflicte en la redacció de l’Estatut Marc. Però això és simplificar una complexa situació que es deteriora, convé recordar que, en planificació, organització, plantilles, retribucions i condicions de treball, el marge de decisió és totalment autonòmic.
Tot això quan la pressió humana està en màxims històrics, i on l’elevat preu de la vida i, especialment, de l’habitatge ens fa molt poc competitius a l’hora de captar professionals sanitaris. Que quasi tot l’increment de places universitàries sigui privat planteja molts dubtes d’equitat i estratègics.
Es necessita una aposta decidida, sostinguda i de consens: finançament adequat, reforç d’Atenció Primària i una reforma organitzativa i de gestió seriosa abordant també el model laboral (límits, descansos i condicions compatibles amb una vida normal) amb planificació de les dimensions de plantilles més enllà d’una legislatura. No és només finançament, és sobretot reorganització.
No valen solucions parcials, ni d’un sol sector de l’hemicicle parlamentari: una reforma integral del sistema sanitari, especialment de l’Atenció Primària, desburocratitzada, focalitzada en la cronicitat i integrada amb l’àmbit social i hospitalari, contemplant el creixement demogràfic i amb una inversió econòmica a l’altura del repte, és imprescindible. Amb el consens social, polític i del sector. Si no, continuarem vivint del crèdit dels professionals i dels usuaris fins que s’acabi. I s’està acabant.
- Una decena de personas increpa a un hombre por tirar a un niño al mar en el Portitxol, en Palma
- Una mujer muere atragantada con una ensaimada en plena calle en Maria de la Salut
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
- Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes
- Las opciones que tiene el Mallorca para sustituir a Arrasate
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
- Min Wei, empresario en Mallorca: "Mi hijo habla mejor catalán que muchos compañeros suyos"