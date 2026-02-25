Opinión | Tribuna
Qui se’n recorda, ara, dels metges?
Tot i que els pacients estam en les mands d’una de les classes professiones més ben formades de l’estat, els seus sous són un groller insult a la seva relació reconeixement/esforç
Divendres matí, Delegació de Govern. Una concentració de color blanc ocupa el carrer Constitució. Metges i residents de la Sanitat Pública de Mallorca pengen, simbòlicament, les bates. Entre els assistents, molta gent jove. Alerta, estam parlant de persones que hauran fet, pel cap baix, onze anys d’estudis universitaris i d’especialització. Estudiants que durant el batxillerat dedicaren, de mitjana, més del 80% del seu temps lliure d’adolescents a estudiar per poder classificar-se en aquell 1% que tendria opció a escollir la carrera de medicina. Ara són professionals molt ben preparats (ells vos diran que mai no és suficient), com ho demostra el fet de tenir les portes obertes de qualsevol hospital europeu, persones que mai no deixaran d’invertir part del seu temps «lliure» a seguir-se formant.
Però estan decebuts, angoixats, cansats, farts. Decebuts per no estar emparats amb una estructura sanitària adequada que els permeti atendre els pacients amb el temps que requereixi cadascú. Angoixats per haver de fer diagnòstics de salut a la correguda i per haver d’atendre urgències que en massa casos els pot aplegar amb 24 hores de vigília continuada. Cansats de reivindicar unes condicions laborals dignes a l’altura de l’esforç psíquic i físic que requereix l’elevada responsabilitat de la seva professió. I farts de mentides de polítics i polítiques (llegiu ministra de sanitat) que, davant el problema, no deixaran de menjar o de dormir per resoldre’l. Absolutament farts de sentir com els seus gestors públics s’omplen la boca d’una sanitat pública que té els millors professionals, als quals, de facto, menystenen i maltracten.
És ben cert: els pacients estam en les mans d’una de les classes professionals més ben formades de l’estat. I com els ho agraeixen? Atorgant-los uns sous base que són un groller insult a la relació reconeixement/esforç. Obligant-los a fer guàrdies de 24 hores absolutament prohibides en qualsevol activitat de risc vital. (Perquè ells, els sanitaris, sí que deixen de menjar o de dormir, sovint, per resoldre els problemes de salut dels pacients.) I mirant cap a una altra banda quan és el mateix Estat qui decideix i aprova que hi ha hores de feina sanitària que es generen, però que no cotitzen.
Fa sis anys estàvem en plena pandèmia. Un cop víric que assotà el món com mai abans ho havíem viscut i que passà per damunt molta gent. Completament desprevinguts i sense mitjans, els sanitaris foren la primera (i quasi única) línia de xoc que emparà el cop amb la decisió que caracteritza aquest col·lectiu. A ells també els costà moltes vides. No els torneu a fer cap homenatge públic, tingueu una mica de decència. Simplement, feis que les seves condicions de treball siguin adequades, encara que sigui pel vostre propi egoisme. Un dia o l’altre, tots passam per les seves mans.
