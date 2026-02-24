Opinión | Tribuna
Quan l’insult eclipsa el debat: la degradació del debat parlamentari i la factura democràtica
El Parlament —sigui al Congreso de los Diputados, al Senado de España o a qualsevol cambra autonòmica— hauria de ser l’espai per excel·lència de la paraula argumentada. El lloc on la discrepància es converteix en deliberació i on la confrontació ideològica es canalitza amb respecte institucional. Però massa sovint el que presenciam és una altra cosa: l’insult substituint l’argument i el titular incendiari eclipsant el contingut del debat.
El que va passar el dimarts 17 de febrer al Parlament de les Illes Balears n’és un exemple paradigmàtic. Tal com recollia el Diario de Mallorca, una diputada de Vox va qualificar els partits d’esquerra de «tarats mentals» en plena sessió. L’expressió va provocar indignació, interrupcions i una nova polèmica que va acabar monopolitzant l’atenció mediàtica. El debat de fons —sobre qüestions que afecten directament la ciutadania— va quedar relegat a un segon pla. L’insult havia guanyat la partida.
No es tracta d’un fet aïllat. En els darrers anys, la retòrica parlamentària ha anat adoptant un to cada vegada més agressiu. Les acusacions de «traïció», «il·legitimitat» o «connivència amb l’enemic» formen part d’un repertori que busca mobilitzar emocions abans que convèncer amb raons. Aquesta estratègia, especialment visible en el discurs de Vox, aposta per la provocació com a eina política. La tensió es converteix en combustible electoral, però el preu és alt: la degradació del clima institucional.
El problema no és només estètic ni anecdòtic. És profundament democràtic. Quan el parlament es transforma en un escenari de desqualificació constant, la ciutadania rep un missatge devastador: la política no és un espai de solucions, sinó un camp de batalla verbal. I aquesta percepció alimenta la desafecció. Les enquestes mostren reiteradament que la confiança en les institucions disminueix, i no és difícil entendre per què. Qui se sent representat en un debat que sembla més una tertúlia exaltada que una cambra legislativa?
El llenguatge no és neutre. Crea realitat i modela convivència. En aquest sentit, resulten especialment oportunes les paraules del bisbe de Mallorca, publicades també al Diario de Mallorca, quan apel·lava a «desarmar el llenguatge feridor i cultivar el llenguatge que construeix». Més enllà de la seva dimensió pastoral, la reflexió té una clara lectura cívica: la qualitat de la democràcia depèn també de la qualitat del seu llenguatge públic.
Desarmar el llenguatge no significa rebaixar la crítica ni edulcorar el debat. La política és confrontació d’idees, i ha de ser-ho. Però hi ha una diferència essencial entre la fermesa i la humiliació, entre la contundència i la deshumanització. Quan s’insulta l’adversari, no només se’l desacredita a ell; es debilita la institució que hauria de representar-nos a tots.
La pregunta, doncs, és clara: quin parlament volem? Un espai de crits que generi titulars fàcils o una cambra capaç d’oferir arguments sòlids i respecte mutu? Si l’insult continua eclipsant el debat, la democràcia s’anirà erosionant en silenci. I aquesta erosió, lenta però persistent, és molt més perillosa que qualsevol discrepància ideològica.
Recuperar la dignitat de la paraula parlamentària no és una qüestió de formes; és una exigència democràtica. Perquè quan el llenguatge esdevé arma, tots hi perdem. I quan esdevé pont, la societat hi guanya.
