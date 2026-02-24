Huelga médica, listas de espera y reforma sanitaria: lo esencial es transformar el sistema

El debate sobre el Estatuto Marco ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión que trasciende lo laboral. Nadie cuestiona la necesidad de mejorar las condiciones de los médicos; el propio estatuto incorpora avances en estabilidad, jornada y desarrollo profesional. Pero reducir el conflicto a una cuestión médica supone ignorar el verdadero problema: la ineficiencia organizativa.

Recordemos que la gestión de la sanidad está transferida al Govern y que la respuesta a algunas cuestiones en conflicto (duración de la jornada laboral, retribuciones) es autonómica.

Lo más visible de esa ineficiencia son las listas de espera. No es sólo un déficit de recursos, sino una organización que depende en exceso de la actividad extraordinaria, de agendas rígidas y de planificación inadecuada del tiempo asistencial. Mientras no se aborde este problema, cualquier mejora laboral será insuficiente para responder a la demanda creciente de atención.

Las listas de espera en Baleares siguen aumentando. 107.577 pacientes en febrero (17.334 más que hace un año). Preocupa la demora en atención primaria. A diferencia de la hospitalaria —que se está asumiendo como problema estructural, con el escape de las urgencias—, la espera para acceder al centro de salud erosiona el fundamento del sistema. La Atención Primaria es la puerta de entrada y el espacio de continuidad asistencial. Cuando la cita se retrasa, no solo se sufre una demora: se pierde accesibilidad, se fragmenta el seguimiento y se incentiva el uso inapropiado de urgencias. Equivale a desdibujar su función preventiva y comunitaria, sustituyéndola por una lógica reactiva y hospitalocéntrica más costosa, menos equitativa y clínicamente menos eficaz.

Pero además hay una dimensión política: no resolver las listas de espera es impulsar la privatización. Cuando el sistema no ofrece respuestas en tiempos razonables, quienes pueden permitírselo buscan alternativas privadas. La demora sostenida actúa así como un mecanismo silencioso de derivación y de transferencia de recursos, debilitando la legitimidad y la capacidad del sector público. No abordar las listas de espera es aceptar una deriva que segmenta el acceso según la capacidad económica y erosiona el principio de equidad sobre el que se sustenta la sanidad pública.

La modernización de la sanidad pública exige asumir que el sistema opera de forma continua. así la implantación de turnos para los médicos no es una medida punitiva, sino una herramienta para aumentar la capacidad asistencial, mejorar la continuidad y reducir la dependencia de las guardias. Negarse a esta reorganización equivale, en la práctica, a aceptar que se sigan generando demoras que afectan al derecho a la salud de la población. La eficiencia no es un concepto tecnocrático: es una cuestión de equidad.

La experiencia comparada muestra que compatibilizar lo público y lo privado introduce tensiones y dificulta la planificación. Cuando una parte relevante del tiempo profesional se desplaza fuera del sistema público, la respuesta se resiente y las listas de espera se cronifican. Desde la perspectiva defendida por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, incentivar la dedicación exclusiva es una decisión estratégica para fortalecer el sistema. Significa premiar el compromiso con la pública, garantizar mayor disponibilidad asistencial y reducir desigualdades en el acceso. No se trata de limitar derechos profesionales, sino de alinear incentivos con el interés general. Un sistema público fuerte necesita profesionales bien retribuidos, pero también plenamente implicados en su funcionamiento.

El discurso político debe ser claro: mejorar salarios, estabilidad y reconocimiento profesional son imprescindibles, pero no puede desligarse de la corresponsabilidad en la transformación del sistema. Las mejoras laborales deben traducirse en más capacidad resolutiva, menos demoras y mejor atención. Plantear el debate como un enfrentamiento entre administración y médicos es un error. El verdadero dilema es si se quiere un sistema más eficiente y cohesionado o si se mantiene un modelo que perpetúa ineficiencias que pagaremos todos.

La reforma del Estatuto Marco no es un ajuste técnico, sino una oportunidad política para reforzar el carácter público del sistema sanitario. Su sostenibilidad exige avanzar en mejorar condiciones laborales, reorganizar el trabajo y una apuesta decidida por la dedicación exclusiva. También es esencial disponer de datos fiables y públicos de listas de espera en todos los ámbitos y de derivaciones a centros ajenos. La transparencia en el centro. La fortaleza de la sanidad pública no se mide solo por cuánto invierte, sino por cómo organiza su talento y sus recursos para garantizar el derecho efectivo a la atención sanitaria