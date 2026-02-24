Opinión | Tribuna
Habitatge: el canvi de mirada que ho canvia tot
El problema en aquesta qüestió no es crea quan una família no pot pagar un lloguer, sinó molt abans, en el moment en què una decisió pública transforma el sòl
El debat sobre l’habitatge és ple de mesures, però escàs de preguntes ben formulades. Durant mesos s’han discutit ajuts, garanties, límits i excepcions, sense aturar-nos prou a pensar quan neix realment el problema. Potser per això, malgrat l’activitat normativa i pressupostària, els resultats continuen sent decebedors. No perquè falti acció, sinó perquè la intervenció arriba massa tard.
En economia, els incentius no són intencions ni discursos, sinó les regles que fan que uns comportaments siguin rendibles i uns altres no. Un incentiu és allò que explica per què una persona, una empresa o un propietari decideix fer una cosa i no una altra. Si el marc normatiu premia esperar, retenir o especular, aquests comportaments no són una anomalia: són una resposta racional. I si penalitza qui vol activar sòl, construir o assumir risc, aquests actors desapareixen del procés.
El problema de l’habitatge no es crea quan una família no pot pagar un lloguer. Es crea molt abans, en el moment en què una decisió pública transforma el sòl i fixa les condicions econòmiques del futur habitatge. Quan un terreny passa de rústic a urbanitzable, quan s’incrementa edificabilitat o quan s’autoritza un ús residencial sense cap condició associada, s’està determinant ja el preu final. I, paradoxalment, és aquí on menys s’intervé.
La mirada dominant tracta l’habitatge com un problema social a posteriori. Primer el mercat actua, després els preus pugen, i finalment l’Administració intenta corregir els efectes amb diners públics. Aquesta lògica converteix la política d’habitatge en una política reactiva, centrada a esmorteir conseqüències, però incapaç de governar les causes. Es compensa, però no es decideix.
Canviar la mirada vol dir desplaçar el focus cap a l’origen del problema. No actuar només quan el llogater ja no pot pagar, sinó quan es defineixen les regles que determinaran quant costarà viure-hi anys després. Això exigeix assumir una evidència incòmoda: el sòl no és un bé qualsevol. És escàs, no es pot reproduir i el seu valor depèn en gran part de decisions col·lectives. Tractar-lo com si fos un actiu neutre no és neutral; és una decisió política.
El sistema actual d’incentius és clar. El propietari del sòl pot esperar perquè el valor del seu terreny augmenta amb el temps i amb l’expectativa de futures decisions públiques. El promotor, que assumeix risc i depèn de crèdit bancari, es troba amb sòl car i marges estrets. El banc es retreu. I l’Administració arriba al final del procés, quan el problema ja s’ha materialitzat, intentant corregir-lo amb ajuts. El resultat no és un error del mercat, sinó la conseqüència lògica de com s’han definit les regles del joc.
Avui el planejament urbanístic regula bé les formes, però continua sent gairebé neutral respecte al resultat econòmic. Es decideix on es pot construir, però no per a qui, a quin preu ni durant quant de temps. Aquest buit el cobreix el mercat, que captura la renda generada per decisions públiques sense contraprestacions clares. Després ens sorprèn que l’habitatge sigui cada vegada més car i més inaccessible.
Governar el sòl no vol dir substituir el mercat, sinó canviar els incentius perquè funcioni en una altra direcció. Quan l’accés al sòl es vincula des del principi a condicions clares, el comportament dels actors canvia. El benefici deixa de venir de la retenció del sòl i passa a venir del treball, de la capacitat de construir millor i de gestionar amb eficiència.
Quan el planejament renuncia a intervenir en aquest moment inicial, no és neutral: està decidint que el repartiment del valor creat pel territori es faci exclusivament a través del mercat. I això té conseqüències socials previsibles que després es presenten com inevitables.
Tot això és conegut. El debat real, per tant, no és tècnic. És si estam disposats a assumir les conseqüències polítiques d’aquest canvi de mirada.
