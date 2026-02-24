Un error en el anuncio

Hoy toca escribir de algo muy triste, máxime con la que está cayendo, la piratería, el fraude, la manipulación en la oferta inmobiliaria en Mallorca.

Cuando cientos de personas y familias buscan, desesperadamente, angustiosamente, un techo en el que cobijarse, proliferan los desaprensivos, sin ningún tipo de escrúpulos, moral o deontología.

No hay nada más que darse una vuelta por algunos portales, plataformas o redes de venta entre particulares, para encontrar auténticas trampas y embustes. Una muy común es ofertar cosas que no existen. El reclamo es poderoso: se vende un piso, una planta baja, una casa o un adosado, a un precio inferior al del desorbitado mercado.

Ingenuamente entras y lo primero que ves es un inmueble atractivo, moderno, luminoso y bien ubicado. Mentira, pura mentira.

Lo que se trata de colar es un simple local comercial destartalado, un solar sin construir o una auténtica ruina. Para aumentar la confusión se emplea la IA que transforma la nada en un atractivo palacio.

¿Por qué no llaman a las cosas por su nombre? Un local no es un piso, un solar es un terreno edificable, una antigualla no es una casa habitable, una nave agrícola no es un chalé…

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria advirtió recientemente de las elevadas cotas de fraude en el sector.

Los profesionales alertaron, entre otras irregularidades, de las mentiras u omisiones respecto al certificado de eficiencia energética, un documento imprescindible en compraventas o alquileres. También proliferan los anuncios que ocultan la ausencia de certificados de habitabilidad o avisan de esa importante circunstancia de tapadillo.

Hay otras notables carencias de información, como la antigüedad de la propiedad que, a veces, descaradamente, se sitúa «entre 30 o 50 años». Asunto muy peliagudo es la superficie real de lo que estamos comprando. Hay parámetros como metros construidos, metros reales, metros útiles, superficies comunitarias, e inexplicables contradicciones entre los distintos registros y catastros.

Cuando el metro cuadrado se va a pagar a miles de euros, es básico saber si te están sisando. ¿Tan complicado es facilitar, al menos, los datos del Registro de la Propiedad, que no siempre coinciden con los del Catastro?

Luego existen operaciones de alto riesgo que se ofrecen como gangas u «oportunidades de inversión».

Encuentras algo menos caro de lo habitual y resulta que la vivienda está habitada por inquilinos legales u ocupas. A veces te explican la vigencia de los contratos, pero eso no es garantía de que, en esa fecha, tú puedas disponer del bien.

Algunas empresas, para curarse en salud, te aconsejan que te asesores bien antes de soltar la pasta. Hay también ofertas de adquisición de la nuda propiedad, una posibilidad no exenta de contratiempos.

Puedes comprar una casa con un anciano dentro y esperar a su muerte para poder tener las llaves. Es algo en verdad morboso.

La entidad colegial denuncia así mismo la proliferación en el inhumano mercado de infraviviendas, entre ellas zulos de menos de 25 metros cuadrados. También es grave la inclusión de cláusulas abusivas para sangrar más todavía a los necesitados de un hogar.

La ley de la selva, y el intrusismo, en este sector no es algo moderno: hace décadas que existen. Cuando era joven, vendí un piso en Son Cotoner y me pasó de todo. Incluso un teniente coronel en la reserva me persiguió por la calle para ofrecerse de intermediario pirata. Me llegó a enseñar el carnet militar para darme «confianza». Después, me abroncó y me dijo que pedía mucho por la casa. Lo mandé a paseo. ¿Algún error en el anuncio? Todos.