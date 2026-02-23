La precariedad juvenil

Los síntomas como la fatiga, trastornos de ansiedad y agorafobia empiezan a ser comunes entre los jóvenes. La incertidumbre ante lo que vendrá después es la gran preocupación.

Hace un tiempo tuve ocasión de reunirme con un grupo de jóvenes en la denominada Plaza del Tubo, punto de reunión de muchos estudiantes de Palma. «Siento cansancio, es una sensación de verlo todo muy gris y de que ya da igual todo». Es el testimonio de un joven de 19 años que, al igual que el resto de su generación, está atravesando por una de las etapas más complicadas de su adolescencia.

A nivel psicológico, los estudios demuestran que entre los jóvenes ha aumentado de forma notable los episodios de ansiedad y la fatiga. «Durante el confinamiento estuve bastante agotada y agobiada», afirma una chica de 21 años. Tesis que también defendió un compañero. «Antes del verano cada día me sentía muy cansado y sin ganas de hacer nada». En la práctica, son más los jóvenes que ahora visitan a especialistas, preocupados por este tipo de trastornos de salud mental.

Desde otra perspectiva, dentro de los propios grupos de amigos, se ha producido una especie de distanciamiento ético en relación a las normas y las restricciones. «Hay muchos que respetan las normas, pero otros no tanto. Por esto se produjeron conflictos éticos dentro de los propios grupos de amistades».

Hoy el sentimiento predominante es que no hay futuro. «En el aspecto laboral me siento pesimista. La hostelería, que era un sector que funcionaba muy bien en la isla, de repente se ha sumido en la precariedad» (un joven de 20 años).

Los salarios de los jóvenes se han reducido en mayor medida que los de sus antecesores, también ha disminuido su presencia en el mercado laboral, lo que ha originado un grave problema en la estabilidad de sus proyectos de vida.

Sin embargo, a pesar de la complicada situación por la que están atravesando, siempre hay motivos para ver la parte positiva y seguir peleando: «Si piensas que todo irá mal, acabas peor y con consecuencias psicológicas graves. Hay que intentar salir de la mejor forma posible, no queda otra, porque así son las cosas y así nos ha tocado vivirlas» (una joven de 18 años).

Finalizo acudiendo a la opinión de tres ilustres sociólogos. «La precariedad profesional, personal, social de los jóvenes es el mayor obstáculo para su compromiso social y político» (Joaquín Estefanía). «La sociedad no para de repetirles lo mal que está el empleo, lo poco que van a ganar. Les culpabiliza de falta de esfuerzo y de llevar una buena vida comparada con la de generaciones anteriores. De tenerlo todo. Pero casi la mitad de los jóvenes españoles vive una situación vital de ansiedad, desánimo y pesimismo porque no ve futuro» (Susana Pérez de Pablos). «Los problemas psicológicos afectan a cuatro de cada 10 personas de entre 15 y 29 años, y la ansiedad es el trastorno más generalizado. La juventud está desenganchada, escéptica, alternativa, ¿o las tres cosas a la vez?» (Jorge Benedicto).

Ante esta situación se requiere un nuevo marco de relaciones laborales que recupere el principio de estabilidad en el empleo, reduzca el uso de modelo de contratos temporales y vele por la calidad de las ofertas de trabajo. Es imprescindibles que las políticas orientadas hacia la juventud ocupen un lugar central en las políticas públicas y en la consecución del Estado del Bienestar.