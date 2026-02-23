«Mamá, ¿debo congelar mis óvulos?» La pregunta, que hace apenas una década sonaba extravagante, se ha vuelto sorprendentemente cotidiana. Cada vez más mujeres jóvenes —brillantes, formadas, profesionalmente exitosas— se plantean esta opción como una decisión casi estratégica: ganar tiempo.

El contexto demográfico explica parte del fenómeno. En Alemania, la edad media del nacimiento del primer hijo se sitúa hoy en torno a los 30 o 31 años, con cifras algo más elevadas en grandes ciudades como Múnich. Al mismo tiempo, la edad media de la población alemana ronda ya los 44 o 45 años. Somos una sociedad que envejece. Y que retrasa.

Muchas mujeres expresan una dificultad creciente para encontrar una pareja estable con la que fundar una familia. Algunos hablan incluso de una «huelga generacional» masculina: hombres prolongando la adolescencia, evitando compromisos definitivos. Ante esta incertidumbre, la tecnología aparece como solución: si el tiempo biológico apremia, lo congelamos.

Hace unas semanas, una amiga compartía en su Instagram un auténtico coming out: había decidido congelar sus óvulos. Explicaba que así dispondría de más margen para escoger la pareja adecuada en el momento álgido de su carrera. El mensaje era claro: no renuncio a la maternidad, la pospongo. La técnica me permite mantener abiertas todas las opciones.

Pero, ¿realmente las mantiene abiertas?, ¿O introduce una presión nueva y silenciosa? Porque congelar no elimina la decisión, simplemente la traslada al futuro. Y el futuro, cuando llega, rara vez es menos exigente. Además, el proceso de fecundación in vitro no es precisamente amable: es invasivo, físicamente exigente y no está exento de riesgos, entre ellos embarazos múltiples.

La dimensión económica añade otra capa al debate. Un amigo que trabaja en recursos humanos de una de las grandes consultoras internacionales me contaba que la empresa envía periódicamente correos invitando a participar en programas de social freezing (congelación de óvulos), financiados por la compañía. El coste ronda los 10.000 euros. La iniciativa se presenta como un beneficio laboral más, al nivel de un seguro médico o un plan de pensiones.

Cabe preguntarse qué visión del ser humano subyace a esta oferta. ¿Se trata de ampliar la libertad de la mujer?, ¿o de adaptar su biología a las exigencias de la empresa? Cuando la fertilidad entra en el catálogo de incentivos corporativos, algo profundo está cambiando.

He escuchado también a mujeres que, cansadas de buscar pareja, contemplan la maternidad en solitario con apoyo externo: contratar una gestación subrogada, recurrir a donantes anónimos, organizar la crianza como un proyecto individual. De repente, el hijo puede convertirse en el resultado de un diseño previo. Sin embarazo. Sin transformación corporal. Sin ese proceso lento en el que el vínculo se gesta antes del nacimiento.

Aquí asoma una cuestión decisiva: el derecho del niño a conocer su origen, su identidad, su historia. Y la tentación de seleccionar embriones según criterios cada vez más subjetivos. No estamos lejos de la intuición inquietante de Aldous Huxley en Un mundo feliz: seres humanos producidos en laboratorio, maternidad y familia relegadas al pasado, estabilidad garantizada a costa de profundidad.

No todo lo técnicamente posible es éticamente deseable. Y cuando estas prácticas se convierten en una commodity accesible sobre todo para quienes pueden pagarla, la brecha social también se amplía.

Pero quizá el núcleo del debate no sea médico ni jurídico, sino cultural. ¿Qué entendemos por felicidad? ¿Es la realización personal compatible con una apertura confiada a la vida, o la vida debe encajar en un proyecto previamente diseñado? ¿Es la maternidad —y la paternidad— un obstáculo que hay que gestionar o una dimensión constitutiva de la persona?

Nuestro modelo de éxito condiciona nuestra apertura a la vida. Si la plenitud se mide exclusivamente en términos de carrera, autonomía y control, la fertilidad se convierte en un problema logístico. Si, en cambio, entendemos la felicidad como relación, don y proyecto compartido, entonces el tiempo biológico no es un enemigo, sino parte de nuestra condición humana.

Tal vez la pregunta correcta no sea «¿debo congelar mis óvulos?», sino otra más radical: ¿qué tipo de vida quiero vivir? Porque en esa respuesta se juega no solo el futuro demográfico de Europa, sino también nuestra propia humanidad.