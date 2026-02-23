Las Coronas siempre son ejemplares

Cuando no se detiene a ningún miembro de una familia real, se demuestra que la monarquía es ejemplar. Y cuando se detiene a un miembro de una familia real en su palacio, se confirma que la monarquía es ejemplar. A diferencia de otros gremios respetables pero sometidos a un juicio variable como la fontanería, la corona emerge incólume de cualquier suceso. No importa que los ‘royals’ de Reino Unido y Noruega intimaran con el mayor pederasta contemporáneo, siguen siendo modélicos cuando no les ha quedado más remedio que admitir su complicidad.

En España, la palabra más asociada a la Familia Real durante el siglo pasado fue precisamente «ejemplaridad». Se escribieron libros enteros al respecto, que por lo visto no fueron leídos por sus protagonistas. Después de una Infanta en el banquillo de los acusados, su esposo en la cárcel y el propio Rey en el exilio, todos estos acontecimientos han reforzado un comportamiento inigualable. A lo sumo, se efectúa un tímido desplazamiento en el elenco protagonista. Los juiciosos enfatizan que, a diferencia de nuevo de los siempre sospechosos electricistas, el simulacro de la perfección de la Corona es vital para el sustento del Estado. No importa que el último barómetro del CIS documente que solo un cuatro por ciento de españoles considera que «lo más importante o significativo de la Constitución» sea «que restauró la monarquía». Y que un más consistente 17 por ciento del vulgo deplorable considere urgentes las reformas constitucionales «en el modelo de Estado (Monarquía vs República)».

La inviolabilidad de la Corona maleable se transmite automáticamente a los cuerpos jerárquicos del Estado. La Policía se asocia asimismo con la ejemplaridad por definición, y cuando su máximo responsable uniformado es acusado de violación, también deviene ejemplar la forma en que se separa al posible infractor. Siempre a continuación de ser señalado, nunca el día antes, al igual que sucede en la monarquía. Un sistema racional extremaría su vigilancia a priori de los colectivos más edificantes, para garantizar precisamente su incuestionable ejemplaridad.