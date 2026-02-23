Opinión
Canvi climàtic, ras i curt
No sé ben bé si hem arribat a un punt de no retorn respecte a l’emergència climàtica, però sí que és veritat que la crisi climàtica ha començat abans de temps i que fa passos de gegant cap a una destrucció anunciada. Per al filòsof japonès, de tall marxista, Kohei Saito, conegut pel seu llibre Una nova manera de viure. El capital a l’era de l’Antropocè, això ja és una realitat, una evidència que resta demostrada any rere any, com els fenòmens meteorològics anormals —com els que hem tingut a la Península en aquest darrer mes—, de vent i pluja a dojo, o focs que són anomenats de sisena generació, i que cada vegada són més freqüents i violents, quan abans només eren episodis excepcionals que ocorrien una vegada cada cert temps. L’augment de la temperatura de la Terra també ha deixat la seva empremta en el Cercle Polar Àrtic i en altres zones habitualment fredes que poden afectar les capes del permagel, amb l’alliberament de grans quantitats de gas metà, mercuri, de virus i microorganismes, com els recentment descoberts a la cova de Scărișoara, en els Carpats romanesos, un dels glacials subterranis més grans del món, amb blocs de gel de més de setanta-cinc mil metres cúbics. A sobre, la mitjana de la temperatura ja ha pujat 1 °C a causa de les emissions de CO₂ i si se segueix amb aquest ritme i se supera el límit d’1,5 °C, segurament que a finals d’aquest segle la mitjana de la temperatura del planeta haurà pujat aproximadament 4 °C. Això és una part del problema, no tot evidentment, tanmateix, és el més visible i, com esmenta el nostre filòsof japonès, és una «bomba de rellotgeria» que una vegada posada en marxa ja no hi haurà qui l’aturi. I sembla que anem cap aquí, especialment quan els EUA, a través del seu president, Donald Trump, nega la major, el canvi climàtic a causa d’un efecte hivernacle excessiu. Fa uns mesos, a mitjan juny del 2025, en una entrevista concedida a un diari espanyol, Saito —que havia fet una nova edició del llibre ja citat més amunt amb un títol una mica diferent, Slow Down. Una nova manera de viure—, fou preguntat si encara conservava l’esperança en què tot això se solucionés, i afirmava que el futur ho veu força complicat; amb tot, cal continuar lluitant. No és que no tingui esperança, és que vol tenir-la, malgrat tot. Però quina esperança hem de tenir si no som capaços de solucionar el que està passant a Gaza, al Sudan del sud, a Bangladesh i altres indrets del món, per a no parlar de la fam i de la pobresa extrema que pateixen molts pobles. On és la justícia social? Com, es pregunta, hem de convèncer a les noves generacions que lluitin contra l’apocalipsi climàtica, quan no estem fent res per Gaza? Més enllà d’aquestes qüestions geopolítiques i que tenen molt a veure amb els drets humans i, en definitiva, amb la bondat de les persones i, perquè no, de les decisions dels estats, anem al significat de l’era de l’antropocè, un producte artificial del capitalisme. El nostre autor s’inclina més pel nom de ‘capitalocè’, període que va de la revolució industrial fins a l’actualitat, aquella part de la humanitat que sota el capitalisme provoca els canvis geològics i ambientals del nostre món. El nom d’antropocè fou donat per Paul Jozef Crutzen, que va ser Premi Nobel de Química l’any 1995, quan descriu una etapa on el rastre de l’activitat humana cobreix completament la faç de la terra. Tot el que té a veure amb l’explotació humana, ajuda a canviar el planeta. Per exemple, un excés de diòxid de carboni en l’atmosfera amb l’ús de combustibles fòssils, tals com el carbó, petroli i succedanis. Cotxes, avions, vaixells, produeixen un efecte negatiu en els nostres ecosistemes, perquè cada vegada es viatja més i són pocs els qui es prenen seriosament el tema. Es veu que hi ha una curolla desenfrenada per viatjar i viatjar, i com més lluny millor, com si s’hagués d’acabar el món. No deixa de ser paradoxal que el creixement econòmic i el progrés de la humanitat és el factor que dona peu a la ‘destrucció’ del nostre hàbitat. Quines són les causes d’aquest deteriorament? De segur, que la causa principal és el capitalisme forassenyat. El keynesianisme mediambiental l’únic que farà és reforçar l’imperialisme ecològic que contribueix a consolidar més encara les desigualtats entre uns i altres. Ens trobem amb un gegant, el capitalisme, que té els peus ben assentats a terra, i que és causa de riquesa per a uns quants i de pobresa per a la majoria, que afavoreix a uns i que castiga a la resta. Crea tanta riquesa com desigualtats hi ha en el món. Tan sols amb la solidaritat podrem aconseguir d’aixecar un escut contra la tirania del capital per a defensar la nostra llar, el sòl, el de tots plegats. Com podem instaurar una societat sostenible, si no fem res per a portar-lo a terme? Ara, a Mallorca, estem a punt d’obrir l’aixeta del turisme, una vegada més, i la deixarem rajar a grans dolls, ‘a preu fet’ i, envairan tots els nostres pobles amb cotxes de lloguer, bicicletes, motos, sense cap mena de límits, per no parlar dels creuers que atracaran a la badia de Palma. I tornarà a sortir Magaluf en les notícies nacionals.
