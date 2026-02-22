A vueltas con el Paseo Marítimo

Tras años de obras, los palmesanos pueden al fin recorrer un Paseo Marítimo renovado. Sin embargo, el resultado dista mucho de generar consenso. La reforma, que suprimió más de 1.200 plazas de aparcamiento a lo largo de tres kilómetros y medio, no ha traído consigo la revitalización comercial esperada. Lejos de ello, la zona atraviesa un momento delicado que ha enfrentado a vecinos, empresarios e instituciones, y conviene analizar las posiciones con rigor antes de señalar culpables.

Por un lado, asociaciones empresariales señalan la supresión del aparcamiento como causa principal del declive. Su argumento es claro: sin acceso en vehículo, residentes y visitantes dejan de acudir y los comercios languidecen. La negativa de la Autoridad Portuaria de Baleares a construir un aparcamiento soterrado, pese a que otros proyectos urbanos en Palma sí lo contemplan, ha exacerbado la frustración de un sector que denuncia promesas incumplidas y negocios al borde del concurso de acreedores.

Por otro, los vecinos del Paseo Marítimo ofrecen un diagnóstico distinto: el problema no reside en el aparcamiento, sino en el modelo de ocio que durante décadas ha dominado la zona. Una oferta comercial centrada en la noche y orientada a un turismo de escaso valor añadido sería, a su juicio, la verdadera causa del estancamiento. Los vecinos abogan por repensar los usos del espacio y valoran iniciativas de movilidad sostenible como el futuro Bus Nàutic o las nuevas líneas de autobús especializadas.

En economía, rara vez existe una causa única para un fenómeno complejo. Lo cierto es que el Paseo Marítimo ya acumulaba fragilidades antes de que llegara la primera excavadora: la pandemia golpeó a un tejido empresarial que convivía con el turismo de botellón y los alquileres desorbitados. Tres años de obras terminaron de asfixiar a negocios que operaban al límite. A todo ello se suma un cambio estructural que trasciende lo local. Las preferencias de los consumidores están mutando: los jóvenes consumen menos alcohol, las redes sociales han transformado las formas de socializar y el fenómeno del «tardeo» desplaza a la noche como momento preferente de ocio. Mallorca, además, vive una transición profunda de su modelo turístico: el perfil del visitante ha virado hacia segmentos de mayor poder adquisitivo que demandan gastronomía, cultura y experiencias de calidad en lugar del ocio nocturno tradicional. Este giro arrastra consigo una inevitable reconfiguración de la oferta comercial en zonas como el Paseo Marítimo, donde el modelo anterior ha dejado de funcionar.

¿Habría ayudado un aparcamiento subterráneo? Probablemente. Pero la pregunta pertinente es otra: ¿habría bastado esa inversión para revertir tendencias que operan a una escala mucho mayor que la de un tramo viario? ¿No resultaría más eficiente y sostenible apostar por una conexión real de transporte público entre el Paseo Marítimo, el resto de la ciudad y la isla?

El debate sobre el Paseo Marítimo incurre en una confusión recurrente en la discusión pública: tomar la correlación por causalidad. La reforma coincide temporalmente con el declive, pero no lo explica por sí sola. Atribuir la crisis exclusivamente a la falta de aparcamiento es simplificar un problema que reclama respuestas más ambiciosas y, sobre todo, una reflexión serena sobre qué modelo de ciudad queremos construir en Palma. ¿Un paseo marítimo con actividades de escaso valor añadido, orientadas exclusivamente al turista y con externalidades negativas sobre los vecinos? ¿O un espacio con una actividad económica de calidad cuya oferta resulte atractiva tanto para residentes como para visitantes, minimizando el impacto sobre el entorno? Una oferta renovada, alineada con el nuevo perfil turístico y con las preferencias de los palmesanos, no solo revitalizaría la zona: convertiría el Paseo Marítimo en un polo capaz de atraer residentes y visitantes desde otros barrios, generando un círculo virtuoso de actividad y convivencia.