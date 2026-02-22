Sensibilidad y realismoante la huelga de médicos

La huelga de médicos ha dejado en Balears más de veinte mil actuaciones canceladas entre cirugías, consultas y pruebas, que deberán reprogramarse con el consiguiente aumento de las listas espera. Se trata de la cuarta semana de movilización de una serie de una por semana, convocadas de momento hasta junio, para mostrar su rechazo a la propuesta de reforma del estatuto marco que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha acordado con el resto de representantes de los profesionales sanitarios, desde el sectorial de enfermería SATSE-FSES a los sindicatos generalistas UGT, CCOO y CSIF. La propuesta, pendiente de tramitación parlamentaria, modifica el anterior estatuto de 2003 con mejoras destacables para un sistema objetivamente sobrecargado, como la reducción de las guardias de 24 a 17 horas, la jornada semanal máxima de 45 horas y la previsión de oposiciones y concursos de traslados, entre otras. Pero los avances no satisfacen a las organizaciones médicas, que reclaman un trato diferencial al resto del personal del Sistema Nacional de Salud. Aunque dichas organizaciones, entre las que se encuentra la balear SIMEBAL, aseguran que el seguimiento ha sido masivo, los datos facilitados por las Comunidades Autónomas lo reducen a una horquilla que va del 7,2% en Cataluña al 28,1% en Andalucía. No se explica que el Govern balear, diligente a la hora de facilitar datos de cancelaciones, se reserve esta información que otros territorios han hecho pública. Tampoco se entiende que prohibiera avisar a los pacientes de las cancelaciones de sus citas, con el quebranto que implica moverse a una persona enferma. La humanidad es compatible con el derecho a la huelga.

«Nos obligan a atender sin dormir», denuncian los médicos, buscando solidaridad ante los efectos de su protesta. Las extensas guardias impactan sobre su propia salud y sobre la calidad de la atención, comprendida y padecida también por los usuarios. Lo que no se acaba de entender tanto es que no sientan fatiga ni perciban merma en la atención cuando reivindica el derecho de los jefes de servicio a compatibilizar jornadas en centros públicos y privados. Con un déficit de miles de profesionales, agravado por la perspectiva de jubilaciones masivas en los próximos años, que obliga a atraer constantemente a médicos de otros países y a ampliar la capacidad de las facultades de Medicina, parece razonable que la reducción sea progresiva, como la acordada . Tampoco parece realista que un servicio continuo como el sanitario pueda organizarse a partir de la voluntariedad de las guardias, por más que el estatuto marco da opción a las Comunidades Autónomas, competentes en la materia, a establecer un modelo de turnos, que obligaría eso sí a ampliar plantillas, con el consiguiente impacto en las arcas públicas y en las remuneraciones de los propios facultativos, que perderían peonadas. Aunque hay un notable margen de mejora en la organización y dotación de las plantillas, el colectivo médico ha de tener presente en su pulso las mejoras obtenidas con el nuevo estatuto marco y, en el caso balear, los logros conseguidos en los últimos tiempos, desde la compensación de la insularidad equiparable a Canarias al prorrateo de las guardias durante las bajas por enfermedad, entre otros. Las partes implicadas deben trabajar con responsabilidad para reconducir un conflicto que exige sensibilidad y realismo. Nos jugamos la salud de todos.