Empiezan las obras en el barrio de es Jonquet

Una enorme grúa roja y blanca, cuya pluma alcanza hasta el Passeig Marítim, ha anunciado esta semana el inicio de las obras en el barrio de es Jonquet, en Palma.

Es el adiós a sus dos últimos solares libres. Por una parte, el situado en la zona posterior dels Rentadors, entre las calles Cerdà y Gambins, con su característico y peculiar molino extractor de agua en el centro: el Molí de Baix. Y por otra, el del Mar i Terra, en el extremo contrario, abierto a las calles Sant Magí y Monseñor Palmer.

En esos emplazamientos del antiguo barrio marinero se levantarán, desde ahora y durante los próximos dos o tres años, dos promociones de muy distinta factura, pero solo para personas de alto poder adquisitivo.

El situado en la zona posterior dels Rentadors se ha adelantado, plantando la grúa para construir diez viviendas en dos bloques, con superficies que van de los 174 a los 350 metros cuadrados, piscina y garajes. Los precios oscilan entre los 1,5 y los 8,5 millones. La promoción deberá, lógicamente, preservar el Molí de Baix, desde donde todavía es posible contemplar la Catedral a través de una de sus ventanas. Cuando empiecen a levantarse los nuevos muros, esas vistas desaparecerán de la calle y quedarán reservadas para los futuros propietarios.

Detalle del molino de extracción de agua ubicado en el centro del solar / Xisco Alario

En el solar del Mar i Terra, que ya ha sido limpiado y vallado, se desarrollará una promoción de 57 viviendas en cuatro bloques, con precios que oscilarán entre los 1,3 y los 5,4 millones de euros, y superficies de entre 85 y 379 metros cuadrados por unidad. El conjunto se plantea como un complejo cerrado sobre sí mismo, que además incorpora una villa, urbanización interior y una amplia oferta de servicios comunes.

Es lo que consiguió la protección de es Jonquet como Bien de Interés Cultural, con categoría de conjunto histórico, y todo lo que posteriormente pudo frenar el Plan Especial de Protección de la barriada, aprobado por el Ayuntamiento de Palma en 2023 con el voto en contra del PP.

Los edificios no superarán la altura de los molinos y las edificabilidades quedarán reducidas. En el solar del Mar i Terra no se construirá un aparcamiento subterráneo con salida directa al Passeig Marítim, como se pretendía. Pero el barrio popular va perdiendo su carácter a la misma velocidad que se vende trozo a trozo, a precios absolutamente desorbitados, como la nueva zona de moda de la ciudad.

El otro gran fracaso es que la mayoría de los molinos que Cort no se atrevió a expropiar en su día, por miedo a tener que afrontar después altas indemnizaciones, se desintegran sobre el talud. Las discotecas no han desaparecido y las prometidas zonas verdes fueron el invento municipal para contentar a los vecinos enfadados.