Opinión | Tribuna
Gràcies, Cucorba
Poca broma, 50 anys enfilats dalt dels escenaris fent partícips de la màgia de la música i el teatre als infants de Mallorca. Cucorba ha estat sens dubte un grup pioner de l’animació i el lleure, com ho posen de manifest les més de tres mil sis-centes actuacions acumulades durant gairebé mig segle al llarg de la geografia de les Balears, un àmbit d’actuació que estengueren fins i tot més enllà de les nostres fronteres. Cucorba eren alegria i diversió a balquena, certament, però també tot un referent en la recuperació i difusió de les cançons tradicionals i la literatura popular, especialment visible en les seves sempre fresques i desinhibides versions d’algunes de les rondalles mallorquines més representatives del gènere.
«Els nins cada vegada frissen més per deixar de ser nins i convertir-se en adolescents», afirma un dels components de Cucorba. Un dels grans encerts del grup ha estat precisament saber emplenar aquest temps, el de la infància, de color, il·lusions i fantasia, uns ingredients m’atreviria a dir que imprescindibles en el desenvolupament de qualsevol nin o nina per a qui jugar, cantar, ballar..., divertir-se, en definitiva, hauria de ser la forma natural d’entrar poc a poc en la vida adulta. «Abans -continuen dient- jugaven al carrer i ara ho fan a ca seva, a penes es relacionen i estan tot el temps pendent del mòbil». Aquesta connexió amb el carrer, a les places dels pobles o als patis de les escoles ha estat la clau de l’èxit i la pervivència d’aquest grup de mureros, que amb les úniques eines de la veu, l’enginy i les ganes de fer gresca han encisat generacions d’infants.
Jo els vaig conèixer quan a penes era un jovençà, com a monitor del club d’esplai del meu poble, i sempre em fascinà la seva dèria per fer bulla i engrescar el jovent en un context de sana i necessària disbauxa. Felicitats, doncs, a Gabriel Gamundí, Francesc Aguiló, Jeroni Cerdó i Gemma Palà per aquests 10 lustres que són a punt de complir. Tots ells han contribuït a escriure una pàgina indeleble en l’animació infantil a Mallorca, raó per la qual crec que la seva tasca mereix un reconeixement institucional a l’alçada de l’efemèride.
Suscríbete para seguir leyendo
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Un hombre muere en Palma tras recibir una descarga de una pistola táser de un policía
- Un accidente provoca siete kilómetros de retenciones en la autopista de Inca
- La casa del hombre muerto tras recibir una descarga de la Policía estaba a oscuras, destrozada y llena de sangre
- El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa
- Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes
- La presunta envenenadora de Palma, a su marido: 'Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto
- La borrasca Pedro pone en alerta a Mallorca por fuertes vientos