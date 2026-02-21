Opinión | Tribuna
Galmés: entre la propaganda i la realitat
Durant aquesta legislatura hem sentit repetidament el govern del Partit Popular parlar de contenció turística, de sostenibilitat i de la necessitat de posar límits al creixement. Era un canvi de discurs sorprenent, si tenim en compte la trajectòria política del PP en matèria turística, però que podia generar una certa expectativa entre la ciutadania davant un problema evident: Mallorca viu una situació de saturació que afecta el territori, l’habitatge, la mobilitat, els serveis públics i, en definitiva, la qualitat de vida de la majoria social.
Ara, però, hem pogut comprovar que aquell canvi de discurs no era més que una operació de propaganda i maquillatge polític. Les declaracions del conseller de Turisme del Consell confirmant que no es reduirà el sostre de places turístiques aquesta legislatura evidencien el que des de MÉS per Mallorca advertíem des del principi: no hi havia voluntat real d’actuar ni de transformar el model.
El govern insular va anunciar públicament la reducció del sostre de places turístiques com una de les mesures centrals per afrontar la massificació. Aquell compromís es va presentar com un gir polític important i com una mostra de responsabilitat institucional. Tanmateix, amb el pas del temps, aquest anunci s’ha anat diluint fins a convertir-se en paper mullat. Allò que havia de ser una política concreta s’ha transformat en ajornaments constants, excuses tècniques i estudis futurs que no resolen els problemes presents ni donen resposta a les preocupacions reals de la ciutadania.
Mentrestant, la realitat continua avançant en direcció contrària. La pressió turística no disminueix, l’accés a l’habitatge és cada vegada més difícil per a la població resident, les carreteres pateixen nivells de saturació creixents i el territori suporta una càrrega cada vegada més intensa. Els joves tenen cada vegada més dificultats per emancipar-se, moltes famílies han de destinar una part desproporcionada dels seus ingressos a l’habitatge i els municipis veuen com la temporada alta s’allarga any rere any. Davant aquesta situació, afirmar que no és urgent reduir places turístiques significa, en la pràctica, assumir que aquests problemes tampoc no són urgents.
Mallorca no pot esperar indefinidament estudis mentre la massificació continua augmentant. La política pública també consisteix a prendre decisions valentes quan la situació ho requereix, encara que siguin decisions incòmodes. La reducció efectiva de places turístiques no és un gest simbòlic ni una consigna ideològica: és una eina imprescindible per començar a corregir els desequilibris que genera un model econòmic excessivament dependent del turisme i per garantir un futur sostenible per a l’illa.
El PP va prometre contenció, però està practicant la inacció. I ho fa amb la complicitat de l’extrema dreta, que comparteix la negativa a adoptar mesures que limitin el creixement turístic. Aquesta combinació d’immobilisme i dependència política impedeix afrontar amb serietat un dels grans reptes de Mallorca i demostra la manca de projecte a llarg termini del govern insular.
Des de MÉS per Mallorca defensam una alternativa clara: reduir progressivament la pressió turística, protegir el territori, garantir el dret a l’habitatge i avançar cap a la diversificació econòmica. No es tracta d’anar contra el turisme, sinó d’evitar que el monocultiu turístic continuï condicionant el futur de la nostra illa, la cohesió social i les oportunitats de les generacions que han de venir.
La ciutadania mereix governs que compleixin la paraula donada i que afrontin els problemes amb determinació, honestedat i sentit de país. Mallorca no necessita més eslògans sobre sostenibilitat, sinó decisions valentes per fer-la possible i polítiques coherents que posin l’interès general per damunt de qualsevol càlcul partidista.
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Un hombre muere en Palma tras recibir una descarga de una pistola táser de un policía
- Un accidente provoca siete kilómetros de retenciones en la autopista de Inca
- La casa del hombre muerto tras recibir una descarga de la Policía estaba a oscuras, destrozada y llena de sangre
- El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa
- Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes
- La presunta envenenadora de Palma, a su marido: 'Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto
- La borrasca Pedro pone en alerta a Mallorca por fuertes vientos