La revolución cultural de Jeffrey Epstein

El interlocutor está fascinado por Jeffrey Epstein, al igual que el resto de Occidente. Describe con detalle cómo el magnate pederasta envenenó al planeta y sedujo a sus habitantes más selectos, todos ellos carne de Wikipedia. Hasta que se concede una tregua que permite interrumpirle:

-¿A qué se dedicaba exactamente Epstein para labrar su fortuna?

La pregunta más elemental del capitalismo se queda sin respuesta. El brillante profesor de Matemáticas que mintió sobre su licenciatura inexistente, el ejecutivo bancario de lustre discutible, el inversor con dinero ajeno y sobre todo con la fortuna muy apropiada del dueño de Victoria’s Secret dibuja una incógnita en la asignatura más transparente de la actualidad. Incluso con la divulgación de tres millones de documentos, no se acierta a definir el objeto social del infame protagonista.

Aunque fallecido hace siete años, nadie sigue hablando tanto sobre Epstein como el propio difunto. Según la documentación divulgada, escribió centenares de correos electrónicos diarios, con la intención de tejer una red inigualable de contactos. Al examinar la relación de sus amigos y conocidos, se concluye que protagonizó una auténtica revolución cultural en las antípodas del maoísmo. Quiso devolverle su brillo al gran capital. Con independencia del papel que jugaran sus amistades, el sexo criminal con adolescentes formaba parte de un proyecto global. Las fotografías del interior de su lujoso apartamento en la parisina Avenue Foch no dejan dudas sobre el ensamblaje de lo intelectual y lo sexual.

De Woody Allen a Noam Chomsky, pasando por Elon Musk o Bill Gates, el pederasta presidió una concentración de talento a la altura de los Borgia o los Médici. El parasitismo de las grandes fortunas y el tráfico de influencias a escala gigantesca no oscurecen la ambición intelectual. Epstein sedujo a los grandes cerebros del planeta, con la posible excepción del príncipe Andrés de Inglaterra y de Ana Obregón. Hasta Ghislaine Maxwell, la reclutadora de adolescentes en Rolls Royce, podía presumir de un doctorado por Oxford.

El magnate le regala 31 calzoncillos y otras tantas camisetas de algodón a Woody Allen con motivo de su cumpleaños, por un total de diez mil euros. También la esposa del cineasta, Soon-Yi Previn, recibe unos jerseis pero bromea «que la próxima vez no tengan las iniciales, para que pueda volverlos a regalar sin despertar sospechas». El autor de

{"anchor-link":true}

presentó a Epstein a Jack Lang, el emblema cultural de Mitterrand, que junto a su hija Carolina Lang recibieron millones de euros de herencia del pederasta fallecido en un suicidio quizás asistido.

No conviene enredarse. La lista de contactos de Epstein incluye a premios Nobel científicos como el legendario Murray Gell-Mann o Frank Wilczek, a profesores cimeros de Harvard como el optimista Steven Pinker, el abogado Alan Dershowitz o el superdotado rector Lawrence Summers. Este último encabeza la relación de sacrificados por sus vínculos con el magnate, después de haber sido el cerebro económico de Barack Obama. La principal asesora jurídica de su Casa Blanca, la hoy desgraciada Kathryn Ruemmler, solo intercambió 11.300 correos con el pederasta durante cinco años.

El aparato gráfico de Bill Clinton bajo la batuta de Epstein lo ensombrece para la historia, por ahí están también Larry Bird o el gurú Deepak Chopra. Sin embargo, Epstein mostraba una querencia especial por la parcela científica. El mujeriego Stephen Hawking, es propia confesión, aparece tendido en una hamaca entre dos cuerpos sensacionales, el extraordinario divulgador Stephen Jay Gould que popularizó el pulgar del panda figura en la lista junto a Lawrence Krauss. Por supuesto, los lazos no suponen ninguna implicación personal, solo confirman la dimensión omnívora del emperador. Y demuestran que muy pocas celebridades se resisten a las tentaciones anejas a su fama. Porque hay que incluir al muy leído Oliver Sacks, que confundió a su mujer con un sombrero, o a Jared Diamond con sus laureles del Pulitzer.

Si se obligara a singularizar una institución que polariza la inteligencia contemporánea, la mirada se dirigiría hacia el Media Lab del MIT estadounidense, cuna de un informe seminal sobre las limitaciones en la aplicación de la Inteligencia Artificial. Su director hasta 2019 fue Joichi Ito, que tuvo que dimitir por haber ocultado sus conexiones financieras con Epstein. Perdió de paso su puesto en el consejo de administración del

{"anchor-link":true}

, y su plaza docente en Harvard.

Epstein se presentaba como un «filántropo de la ciencia». En esta calidad sedujo a John Brockman, principal avalista del concepto de la tercera cultura. Y no debe olvidarse al destacado intelectual Peter Mandelson, el expulsado embajador británico en Washington que está en un tris de acabar con la carrera de su primer ministro. Keir Starmer. ¿Qué pretendía el pederasta con esta incesante actividad cultural? Regresa aquí el enigma mejor iluminado de la historia, porque la larguísima entrevista del mecenas con Steve Bannon no presenta a un consumado intelectual o científico. Más bien un tipo espabilado y cínico, el arquetipo del criminal apadrinado por la perversa Patricia Highsmith.