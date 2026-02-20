Opinión
La policía debe ser ejemplar
La dimensión del caso de José Ángel González va más allá de lo que pueda dictaminar un juzgado y exige una reflexión profunda
Hay dimisiones que no reparan nada, pero resultan imprescindibles, como la del número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, que ha dejado el cargo tras ser denunciado por una presunta violación a una agente de la policía. La justicia se encargará de esclarecer los hechos. No puede ser de otra manera en un Estado de derecho como España. Pero la dimensión del caso va más allá de lo que pueda dictaminar un juzgado y exige una reflexión profunda.
Porque no es un caso más. No puede serlo cuando el señalado es uno de los máximos responsables de la Policía. No puede serlo cuando esa institución es a la que se dirigen las víctimas para denunciar. Su dimisión, por tanto, era obligada, por mucho derecho que tenga a la presunción de inocencia y por mucho que ello no deba interpretarse como una condena anticipada. La exigencia es, más bien, ética. En determinados cargos, la ejemplaridad no es opcional.
Si, además, se confirma que desde el entorno profesional del denunciado se intentó presionar a la víctima para que no acudiera a la justicia, el problema deja de ser individual y se convierte en estructural. Constataría que el poder se activa para protegerse a sí mismo. Ello es inquietante y demoledor. También lo es que los políticos, de un lado y del otro, se hayan lanzado a atizar al adversario, sin esperar a la investigación. La prisa por capitalizar el escándalo suele ser inversamente proporcional a la voluntad de proteger a las víctimas. Ese ruido diluye lo esencial: ¿qué mensaje reciben otras posibles víctimas que estén observando en silencio?
La Policía no puede permitirse la más mínima sombra. Esta crisis exige más que la simple dimisión del denunciado. Como mínimo, urge una investigación rigurosa y transparente que reafirme que nadie, por alto que sea su cargo, está por encima de la ley. Solo así la autoridad tiene sentido. Y solo así se puede confiar en que las instituciones protegen a los ciudadanos cuando lo necesitan. Nadie puede quedarse atrás, sobre todo las mujeres que son víctimas de violencia sexual.
Suscríbete para seguir leyendo
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Sentencia contundente en Mallorca: Imponen a una okupa una orden de alejamiento de la casa donde lleva casi dos años viviendo
- Cort da el visto bueno a la ampliación de la tienda Bershka de Avenidas de Palma
- Un nuevo sendero de 100 kilómetros conecta cinco municipios del Llevant
- El Govern inicia los trámites para construir 25 viviendas en el Port de Pollença y 16 en Petra
- Un accidente provoca siete kilómetros de retenciones en la autopista de Inca
- El PSOE de Palma propone 'renaturalizar' la avenida Adolfo Suárez con dunas y menos carriles para coches
- El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa