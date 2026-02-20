¡Pagad, malditos, pagad más!

El martes vivimos unas escenas emotivas inolvidables en el ministerio de Trabajo. El presidente visitaba la sede para congratularse con la ministra y los sindicatos de clase por el nuevo acuerdo para aumentar el salario mínimo interprofesional. Yolanda Díaz no cabía en sí de gozo. Todo un acontecimiento la visita del presidente, todos los altos cargos levitaban con la presencia de Sánchez, lo nunca visto. La vicepresidenta segunda calificaba la visita como un símbolo de una importancia extraordinaria, de un Gobierno de los trabajadores, de un Gobierno que está para mejorar el bienestar de la mayoría, no para el bienestar de las élites. Dirigiéndose a Sánchez: hemos tenido discusiones potentes, intensas, académicas, ilustradas, y siempre, siempre, has estado en el lado correcto de la historia. Díaz es el ejemplo de mujer hecha a sí misma, trabajadora, inteligente, culta, volcada en la defensa de los más vulnerables. El presidente, un hombre tan atacado desde tan diversos ángulos, incluso desde aquellos de más cercana procedencia política, no pudo sino emocionarse al sentir el afecto de quienes le acompañan en el titánico esfuerzo de mejorar la vida de los españoles. Si no puede salir a la calle sin sufrir la ira del extremismo de la ultraderecha, sí puede contar con la solidaridad y el apoyo de la extrema izquierda a la que ha puesto en la dirección del Estado. Siempre habrá gente resentida, como Felipe González, un hombre que tuvo su papel en la Transición, pero incapaz de asumir los retos de unas generaciones que reclaman un nuevo protagonismo y unas reformas constitucionales para profundizar en una España plurinacional, respetuosa con las identidades que la forman. Sánchez remarcó la ausencia de la patronal en la firma del acuerdo. Si las corporaciones obtienen más beneficios, lo natural y exigible es que trasladen una parte en mejora de los salarios. Dirigiendo pausadamente la mirada a los asistentes, que le rodeaban extasiados, dijo, aludiendo a los empresarios: que paguen, que paguen más, que no digan que no se pueden subir sueldos si los beneficios crecen.

Quién podría estar en desacuerdo con la necesidad de que suban los sueldos. Habrá gente cerril que acusará a los empresarios de impedirlo. Especialmente si se acepta que la economía española va, como dice Sánchez, como un cohete. Efectivamente. En 2024 el PIB creció un 3,5% y en 2025 un 2,8% con un PIB de 1.685.783 millones de euros. Pero lo que no se dice es que tal incremento se debe mayoritariamente al incremento de la población debido a la inmigración procedente de Hispanoamérica y el norte de África. Lo que no se dice es que el precio de la vivienda la hace inasequible para jóvenes y menos jóvenes que se ven obligados a compartirla o a resignarse al alquiler de una habitación a precios que pueden rondar en capitales los 800 o 1000 euros al mes. Que se malogran los sueños de formar una familia y tener hijos. Que la cesta de la compra ha alcanzado niveles estratosféricos. Que el coste de la luz y el gas están disparados. Que no hay vivienda social para amortiguar la escasez de oferta de vivienda privada. El gobierno se empeña en controlar la subida de los alquileres con el único efecto de reducir aún más la oferta y provocar más subidas de precio. La protección de los okupas e inquiokupas se suma a la escasez de oferta en el mercado de la vivienda. La exigencia de Sánchez a las corporaciones del Ibex de aumento de sueldos es correcta, es el rearme moral. Pero olvida, con toda intención, la realidad empresarial española. El 99,8 % de las empresas son pequeñas, medianas y trabajadores autónomos; generan entre el 62% y el 72% del empleo. Los autónomos suponen más del 16% del mercado laboral y el 80% no tiene empleados. O sea, que el dicterio de Sánchez dirigido a aquellos sádicos empresarios de frac y chistera que esclavizan a los trabajadores no tiene nada que ver con la realidad. La realidad de la economía es que los precios los fija el mercado. Cuando los ha fijado un gobierno, un gobierno totalitario, se ha destruido la economía porque el único sistema que, hasta la fecha, ha sido capaz de posibilitar una adecuada asignación de recursos ha sido el mercado. Si los precios los determina el mercado, también determina uno de sus principales componentes, que son los costes salariales. ¿Cómo reducir los costes salariales permitiendo al mismo tiempo subir los salarios? Con el incremento de la productividad, aumentando la inversión tecnológica, y reduciendo la fiscalidad sobre el empleo. Los sueldos en España deberían tender a equipararse con los europeos. Pero para ello deberían reducirse los gastos de las administraciones públicas. La recaudación total en España sobre el PIB está cerca de la media europea. Pero la carga tributaria en relación al PIB per cápita supera en más del 17% a la media europea y de la OCDE. Tenemos una mayor intensidad impositiva debido a una menor renta per cápita.

De la intensidad impositiva dan cuenta los sucesivos incrementos de la recaudación causados tanto por el tirón del crecimiento como por la inflación. Así, la AIReF señala en 2021 y 2022 incrementos de recaudación superiores el 14%. En 2023 creció hasta el 6,4% y en 2024 un 8%. Para 2025 señala un repunte de la recaudación tributaria del orden del 9,8%, tanto por crecimiento como por precios. En fin, tanto por el IVA como por el IRPF, en el que se aumenta la recaudación por el hecho de que al no deflactar los tramos del IRPF por la inflación se aumenta la presión fiscal en mayor medida que el aumento de salarios. De esta manera se puede mantener un exceso de recaudación con el que se sostiene un gasto desaforado del Estado, que le permite un déficit moderado que no alcanza el 3%. Así se entienden, los gastos en asesores, en políticos, propaganda (Rtve, Telefónica), en deuda pública, la condonación de la de Cataluña, la financiación singular a esa comunidad y la oferta al resto si aceptan la nueva financiación autonómica, suplementados por los fondos europeos. Sobre otros gastos, como las pensiones, sobre por qué los jóvenes votan a Vox y sobre solidaridad intergeneracional, hablaremos otro día. Hay un camino para subir los salarios: reducir la presión fiscal a ciudadanos y empresas. Y hay otra para activar la construcción de vivienda, además de reducir burocracia y exceso de regulación; reducir los impuestos sobre la misma. No es fórmula mágica de un día para otro, pero es requisito necesario para iniciar una recuperación. Los malditos que pagan más y más y más somos los ciudadanos; a Hacienda.