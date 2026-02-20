Opinión | TEMPUS EST IOCUNDUM
La competència del Sol
Qualsevol sector productiu que reclama mesures amb l’argument de què són bones per a tot un país, ciutat o comunitat, realment cerca avantatges per a si mateix
A mitjan segle XIX, un economista envià una carta de broma al parlament francès. Es feia passar pel gremi dels fabricants d’espelmes i exigia mesures contundents contra un adversari estranger. El foraster s’havia fet seu el mercat de la llum amb una estratègia de preus molt per davall dels costos de producció. Aquest rival les abocava a la fallida. Qui era aquest competidor que amenaçava d’expulsar-los del negoci? El Sol. Els falsos fabricants reclamaven una llei que obligàs a tancar finestres i portes per bloquejar l’entrada de la llum solar. Així, argumentaven, se salvarien les cereries i els francesos s’enriquiren.
L’anècdota la conta Niall Kishtainy a la seva Breu història de l’economia. La lliçó és elemental: qualsevol sector productiu que reclama mesures amb l’argument de què són bones per a tot un país, ciutat o comunitat, realment cerca avantatges per a si mateix. Pensa poc o gens en el conjunt de la societat i molt en l’interès propi.
Així, quan els hotelers rebutgen una pujada de la mal anomenada ecotaxa amb l’argument que és inútil per «millorar la gestió dels fluxos turístics», les importa un pebre que els visitants vinguin menys a l’estiu i més durant la temporada baixa. El seu somni, de moment inconfessable, seria que Mallorca estigui tan col·lapsada el gener com l’agost.
Davant els interessos dels falsos fabricants d’espelmes francesos i dels hotelers mallorquins, són els governs els que han de decidir el més convenient per a la majoria dels ciutadans. Malgrat que el PP sempre s’havia oposat a l’ecotaxa, el 2023 decidí mantenir–la. L’argument ocult era, com a poc, qüestionable: amb els ingressos podrem davallar els impostos als illencs. Aquesta fou la primera decisió d’un seguit d’anades i vingudes. Fa poc més d’un any, Marga Prohens anuncià que havia arribat el moment d’actualitzar el preu. Ara, que cadascú imagini les raons, fa el mateix que tots els mals polítics: envia l’assumpte a una comissió per no rectificar ni apujar l’impost.
La qüestió és, per un costat, que l’ecotaxa balear ja s’ha quedat petita comparada amb els tributs semblants que s’apliquen a altres ciutats i països. Per l’altre, i com explicà Matías Vallés, existeix el factor inflació. Traduït, que ara es paga molt menys que el 2016, quan Francina Armengol recuperà l’impost eliminat per Jaume Matas. Quantificar la devaluació és fàcil. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, en els darrers deu anys –de 2016 a 2025– ha crescut un 26,1%. Per tant, on es paga un euro cada dia hauria de ser 1,26; on són dos, la major part de l’oferta, 2,52; i els quatre euros que es paguen als establiments més luxosos, ja hauria d’estar en els cinc. Això sense aplicar l’efecte acumulatiu del preu en cada anualitat.
La Federació Hotelera de Mallorca també es queixa dels «errors de gestió que han minvat la credibilitat de l’impost». Tenen una part de raó. Però la ineficàcia de l’Administració, el seu moviment de tortuga, el pateixen tots els ciutadans.
Obliden interessadament que gràcies a l’ecotaxa s’han millorat infraestructures turístiques, com per exemple el passeig de Magaluf. S’han adquirit finques de les quals gaudim els mallorquins, però també els viatgers que arriben fora de temporada i que cada cop més es troben amb menys indrets on gaudir de la natura. S’han creat rutes cicloturístiques. S’inverteix en el cicle de l’aigua, que, com haurien de saber els empresaris, és fonamental pels seu negoci i per evitar una crisi, i qui no ho cregui, que recordi la de 1999, quan els diaris sensacionalistes britànics i alemanys aconsellaven descartar Mallorca com a destinació a causa de la sequera. La llista seria llarguíssima. Els milions han pal·liat parcialment l’impacte de l’activitat turística, però en gran part han servit per fer una rentada de cara a la destinació.
L’alternativa somniada pels empresaris seria que les imprescindibles inversions es pagassin amb els doblers dels residents. Serien dos euros més per a la seva butxaca, ja ben engreixada per les pujades de preus per damunt l’IPC. Andreu Ferret afirmava que no hi ha ningú més gallec que un mallorquí. Prohens fa massa temps que en relació amb l’ecotaxa no se sap si puja o baixa. És hora que prengui una decisió i que, com a poc, recuperi per a l’ecotaxa el que li ha retallat la inflació.
