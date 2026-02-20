Asunto: «Fiesta Pepi y regalo»

Archivo - FILED - 06 July 2023, Berlin: Mobile apps are seen on an iPhone screen. Photo: Christoph Dernbach/dpa / Christoph Dernbach/dpa - Archivo

Hay un momento en el que alguien te añade a un grupo de WhatsApp (oh, cielos). La cosa va, más o menos, así.

Administradora, en adelante Clara: Hola, chic@s. Creo grupo para coordinar el regalo de Pepi. Os recuerdo que la fiesta es el XX, a las XX, en el bar XX. Me encargo de comprar el regalo en la tienda XX. Había pensado en un bolso y una cartera a juego de la marca XX. ¿Qué opináis? También pillaré una tarjeta para que tod@s la firmemos. ¡¡¡Vamos hablando!!!

Escribiendo…

Todos (sin excepción): Hola. Gracias. OK. Gracias. Hola. Hola. Gracias. Thanks. Emoticono pulgar en alto. Corazón. Manos aplaudiendo. ¡Buena idea! Gracias por encargarte… (Y, así, hasta el infinito).

La buena compañera: Si necesitas ayuda, cuenta conmigo.

Clara: Gracias, guapa. Podemos ir este finde.

La buena compañera: Hecho :)

El aguafiestas: Creo que el año pasado ya le regalaron un bolso y una cartera de la misma marca. Solo informo ;)

Varias horas después.

Soy tacaño, pero disimulo: ¿Cuánto queréis poner?

Clara: Pensaba entre 35€ y 45€.

Una hora después.

Clara: Pensad que son 50 años y la marca XX no es, precisamente, barata. Monto encuesta y votamos.

Salvo uno, todos votan la opción económica.

Soy rico y quiero que todos lo sepan: Yo habría puesto 45€. Pepi es mucha Pepi.

La buena compañera: Es final de mes. La opción es justa.

El aguafiestas: Insisto. Sus compañeras de trabajo le regalaron lo mismo el año pasado.

Clara: No. Fue una mochila y un neceser. Nada que ver.

La que no se entera: ¿Cuándo es la fiesta?

Clara: ¡¡¡El XX!!!

El aguafiestas: A mí me habría gustado más algo experiencial. Un viaje, un masaje, un desayuno especial para dos.

La que no se entera: Pues sí, mola. ¿Le regalamos un bono de algo?

La buena compañera: ¿Quieres montarlo tú, «el aguafiestas»?

Clara: Estás en la parra, «la que no se entera». Bolso y cartera a juego de la marca XX.

El aguafiestas: ¿Ya no se puede dar una opinión?

La que no se entera: También mola.

Soy rico y quiero que todos lo sepan: A lo mejor podemos regalarle las dos cosas.

Soy tacaño, pero disimulo: Algo excesivo, ¿no?

Los que no se mojan: pulgares en alto, manos que rezan, emoticonos llorando.

Clara: No tengo ningún interés en organizar nada. Si lo preferís, vamos por libre y cada un@ le compra algo. Ningún problema. Es que no quiero invertir más tiempo en esto. Tengo mucho trabajo y he perdido media mañana con este tema. Sin acritud.

Escribiendo…

Todos: ¡Nooo! Lo haces muy bien. Gracias por organizarlo todo. Nos haces un favor enorme. Nos gusta mucho tu elección. Está perfecto.

El aguafiestas: Por favor.

Clara: Entonces, si os parece bien, me hacéis un bizum y me encargo de ir a comprarlo todo. El mismo día de la fiesta firmamos la tarjeta.

La que no se entera: ¿Eran 35€?

La buena compañera: Yesssssss.

Escribiendo…

Todos (sin excepción): Bizum hecho. Bizum hecho. Bizum hecho. Bizum hecho. Nos vemos. Hasta el XX. ¡Qué ganas de veros! ¡Fiestaaaa! (Y, así, hasta el infinito).

Dos años después, alguien descubre que es la única integrante y administradora de «Fiesta Pepi y regalo». Desde entonces, ha estado en cientos de grupos y ha coincidido con los mismos personajes. Incluida tú.