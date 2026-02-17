Vox no busca el pacto con el PP, quiere arrebatarle el liderazgo

Comentario de destacado exponente del PP de Mallorca, experto en demoscopia, alejado de cualquier protagonismo producto de considerable hastío: «en mi partido, la ceguera de quienes hoy mandan (Marga Prohens y demás guardia de corps del convoluto de Campos) les impide ver el peligro que supone Vox, sino en las elecciones del año que viene, que ya lo es, un poco más a largo plazo»; añade: «van a por nosotros, y se lo estamos poniendo fácil». Otras consideraciones hechas en larga conversación me las guardo para evitar presuntas identificaciones; no me resisto a transcribir la que atañe al portavoz del PP, Sebastián Sagreras: «cuando abre la boca es un estropicio, lo de decir que nos acercamos a la mayoría absoluta es propio de un completo ignorante en política».

Anunciar que Vox va como un tiro no es descubrir nada: está al alza y no hay forma de establecer hasta dónde puede crecer en las elecciones generales, aunque parece haber alcanzado la estación del 20 por ciento de los votos, lo que garantizan, puede que sensiblemente más, 60 diputados, y con perspectiva ascendente. Lo afirman analistas de distinta laya y condición, ninguno favorable a los intereses de la extrema derecha patria. En valoración de líderes, ahí donde no pueden manipular las interesadas y disparatadas cocinas de los sondeos, las del obscenamente gubernamental Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y de determinados medios de comunicación entregados con descaro a jalear al PP, Santiago Abascal supera en preferencias al inane Feijóo, al que a diario se le destapan sus notorias carencias.

¿Cuál es el estado de las cosas en Mallorca donde Vox se ha deshilachado en sucesivas trifulcas internas ofreciendo en los tres años de legislatura espectáculo de los que acostumbraba Podemos en sus buenos tiempos, hoy un alma en pena? Lo primero, no le afectan las luchas internas capaces de acabar con cualquier otro partido, Vox es inmune, y ello se corresponde con las expectativas, que para mayo de 2027 son llamativas, preocupantes para el PP. Lo de menos son las declaraciones de Fulgencio, que trata de volver sobre sus pasos para anunciar que si Madrid lo estima pertinente, disciplina ante todo, mi general, repetirá en Cort, aspirará a ser el próximo alcalde de Palma desplazando mediante obligado pacto con el PP de Marga Prohens, que lo aceptará el pasando bajo las horcas caudinas, al actual primer edil, Jaime Martínez. No es poca cosa la ambición que vocea el general, a punto de alcanzar la octava década de su existencia, que ni tan siquiera, en el momento presente, cuenta con el aval madrileño. De obtenerlo, hará presunto tadem con Gabriel Le Senne, al que la Audiencia de Palma ha dejado en barbecho, sin fecha para sentarlo en el banquillo en el juicio oral que estimó oportuno abrirle el juez instructor de la causa, bagatela disparatada para la derecha, que solo ve ruido de la izquierda en el caso. Las cosas del querer. ¿Dupla Le Senne-Coll? Démosla por constituida. ¿Hasta dónde llegará? Ahí radica el sinvivir que progresivamente se adueña del PP: ¿cuántos diputados en el Parlamento balear? ¿Cuántos concejales en Cort? Presidencias de las instituciones en la consiguiente negociación a cara de perro. Y, por supuesto, la izquierda ausente, esterilizada por los activos tóxicos llamados Francina Armengol y Iago Negueruela.

Acotación descacharrante.- Hete aquí que tránsfugas de Vox no se resignan a salir de escena, rumian aspiraciones. Idoa Ribas, enfrascada en preservar particulares intereses, embarca a astrosos dispuestos a dar guerra, caso de Agustín Buades, ese hombre, para situar en línea de salida la candidatura de Se Acabó la Fiesta (SALF) en mayo de 2027. Idoa Ribas y Agustín Buades, ese hombre, anhelan sustraer votos a Vox y al PP. Con Agustín Buades, ese hombre, todo es posible en Mallorca. Los valores cristianos obligan.