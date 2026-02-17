Hace unos días, este diario publicó un interesante reportaje de Jordi Sánchez sobre los grafiteros en Palma. La lectura de la pieza solo lleva a una conclusión: nos toman por tontos.

El artículo comparaba dos puntos de vista: el de los autores de las pintadas y el del actual consistorio, empeñado en limpiar la urbe de sus creaciones.

Antes debo confesar que esta actividad me repugna; me duelen los ojos si observo la enorme suciedad generada por estos convecinos; y sufro por los daños en los bienes públicos y privados ocasionados por dicha moda.

No obstante, el reportero nos aportó los puntos de vista de estos adolescentes y jóvenes fanáticos del espray, datos que ignoraba.

Lo primero es que se autodenominan «escritores», no pintores, ni muralistas, ni decoradores. Es muy curioso. No me parece que sus «obras» tengan nada que ver con la literatura. Quizás sería más osado que llamaran a sus dibujos cuadros o murales, pero tampoco entiendo lo de «escritores».

Sí que se destaca la importancia de las firmas, apodos de estilo anglosajón u oriental. No creo que exista un aficionado que ponga la rúbrica Paco o Tomeu.

Aquí destaca el vicio narcisista del colectivo; tienen que dejar huellas de sus pasos, a poder ser numerosas y en sitios complicados. Entre ellos se conocen bien, saben quiénes son las estrellas presentes y pasadas del gremio; como algunos animales, tienen que marcar su territorio. La Policía también les sigue la pista, para ver si les echa el guante.

Lo más llamativo es que con sus grafitis pretenden transmitirnos algo. Por eso cuidan al máximo pintar en los puntos con mayor visibilidad y tránsito de personas, a pie, en coches o en transporte público.

Pienso que la mayoría de los palmesanos no ven ese misterioso mensaje. Los vecinos contemplan solo suciedad en muros, puertas, paredes, vagones de tren, vallas, persianas... Cosa distinta es cuando algunos artistas callejeros plasman sus obras en lugares reservados, como la pared existente junto al Polideportivo de Magaluf. Aquí sí se puede hablar de creaciones con algún valor estético. Lo otro son signos sin valor y dañinos.

También alardean de tener unos códigos propios. Presumen de respetarse entre ellos y no solapar grafitis ajenos. La integridad de los bienes ajenos se la trae al pairo.

Hablan de normas no escritas, como el no actuar en inmuebles protegidos y de interés cultural, cosa que es mentira. No hay más que ver los destrozos continuos en el convento de Santa Magdalena y el Baluard del Príncep. Adecentar estos puntos ha costado miles de euros.

Frente a sus impulsos sin freno está la campaña del actual alcalde de Palma, Jaume Martínez, de poner a la empresa municipal Emaya al frente de la limpieza de los desaguisados pictóricos.

Los grafiteros valoran esa política como un desafío y un perjuicio para la ciudad. Borrar sus letras, rayas y bucles sería una pérdida, en su peculiar cosmovisión.

Devolver al estado original esas superficies es gratificante para casi toda la ciudadanía, pero ellos lo ven como un regreso a los tonos grises.

Son plenamente conscientes del carácter efímero de algunas de sus actuaciones, especialmente las realizadas en puntos céntricos y frecuentados por turistas. No les importa: mientras los botes de pintura sean baratos ellos volverán a las andadas. Yo pintarrajeo, tú borras, yo pintarrajeo otra vez. Es una espiral diabólica. Nos toman por tontos.