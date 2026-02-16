Opinión
Morir per les idees val la pena... o no?
Hi ha una cançó de Georges Brassens —amb la seva característica ironia—, en la qual fa una reflexió sobre el fet de morir per les idees, especialment les idees dels altres: «Morir per les idees em sembla una idea excel·lent, jo mateix vaig estar a punt de fer-ho a causa de les idees dels altres». Així comença i mentre avança la recitació de cada vers, cadascun és acompanyat per la següent tornada: «Morim per les idees, d’acord, encara que de mort lenta». Tal volta, més enllà de tota raó, sigui una crida a perseguir els teus propis somnis, amb el risc d’equivocar-te, com ho fan tots els grans, perquè el qui res no arrisca, res no guanya. Tan sols la persona que s’aventura, que pren decisions, es pot equivocar, aquí rau la seva grandesa. Segueix les teves idees o fes que les dels altres siguin també les teves des del teu propi convenciment. Sempre hi ha menys valor en seguir els passos dels altres, deia André Gide, que separar-se del conjunt, sobretot quan aquesta separació, lluny de protegir-te, t’exposa necessàriament. «Faci el que faci és igual… però no penso fer cap mal, volent viure fora del ramat», esmentava Brassens a la Mala reputació; és a dir, no tinguis por en ser tu mateix, de nedar contra corrent, de guiar-te per les teves pròpies creences. Amb tot, «No arriba el moment i la gent s’impacienta, els déus assedegats no es poden sadollar, la mort amb mort no es frena; per tant, torna a començar». Totes aquestes temptatives revolucionàries del segle passat centrades en els grans ideals de llibertat, igualtat i justícia i, en definitiva, en les utopies i en la mística de les paraules, han donat peu a una societat neoliberal que prioritza el lliure mercat, la privatització i l’individualisme desmesurat, que provoca que estem morint de mort lenta, a causa de les idees dels altres. Per això el darrer consell del cantautor francès és aquest: «Oh, vosaltres, els agitadors, oh vosaltres els bons apòstols, moriu, doncs, els primers, us cedim el lloc i si us plau, hòstia, deixeu viure els altres, la vida és gairebé l’únic luxe aquí, a baix». La pregunta que sorgeix de tot això plegat és, si val pena morir per les idees, per allò que realment creus que és important en la vida. No es tracta de sacrificar-se per l’oportunisme de les necessitats d’una ideologia qualsevol, ans més aviat al contrari, fer ús de la crítica que fa possible anar més enllà de postures més o menys imposades. Ja fa temps que hem deixat de menjar líquids, ara ja engolim menjars sòlids, fa temps que hem arribat a l’edat adulta del pensament, volem que deixin de tractar-nos com si fossin infants. Per a dialogar sobre tot això, poso damunt la taula a dos personatges del renaixement italià i que l’entengueren de manera diversa. Els protagonistes en qüestió són Galileo Galilei i Giordano Bruno. Sembla que la fortuna va acompanyar al primer i la fatalitat al segon. Ambdós eren catòlics, un d’ells, Bruno, religiós i teòleg-filòsof, l’altre, Galileu, científic. Aquest darrer, rere les idees de la cosmologia heliocèntrica de l’antiguitat grega, i més endavant de Copèrnic i Kepler, va confirmar que la terra gira al voltant del sol i no al revés. Tal concepció suposava que la Terra deixava de ser el centre de l’univers, per esdevenir tan sols un planeta més del nostre sistema solar, una mena d’apèndix, diminut i irrellevant. Però, ai!, hem anat a topar amb l’Església i els seus teòlegs que neguen les seves troballes científiques, ja que no volien perdre de cap manera el mànec de la paella on tot es cou, o sia, el poder de l’autoritat. A més, això implicava que la Bíblia mentia quan diu que el centre de l’univers és la Terra, perquè —segons ells— la Bíblia sempre diu la veritat, no hi ha error en ella. Dir el contrari, era anathema sit. Hi ha en la disputa de la veracitat dels textos bíblics i en la ciència un conflicte molt més profund: el conflicte entre la ciència i la fe tal com es trobava intel·lectualment i afectivament vinculada al simbolisme viscut i pensat des del centre. A instàncies de les autoritats eclesiàstiques, Galileo, va ser convidat a matisar i fins i tot a abandonar algunes de les seves idees, la qual cosa va fer. A ell se li pot aplicar la màxima llatina que diu així «qui nescit fingere nescit vivere» (qui no sap fingir no sap viure). Potser va dir-se per a si mateix que no valia la pena morir pel que hom pensava, millor aparentar que s’està d’acord amb la doctrina oficial i continuar pensant el mateix que es pensava abans. Qui sap si és una postura còmoda, però l’important era preservar la vida. D’altra banda, podríem dir que Giordano Bruno fou el representant del moviment de les idees lliures, atès que cercava la veritat des de la llibertat d’esperit, desig il·limitat de claredat i coneixement, en què tan sols la mesura de l’amor d’una persona defineix la dimensió de la seva sapiència. Va ser acusat d’heretgia per les seves idees, i l’Església li va oferir que es retractés, la qual cosa no va fer, perquè no podia renunciar a les seves conviccions, ja que significava trair el més profund del seu ser, quelcom semblant li va passar a Luter. Fou cremat viu a la plaça del Campo de’ Fiori a Roma, perquè havia portat fins a les últimes conseqüències les seves pròpies idees.
