Opinión | Tribuna
Mallorca, 2045: crònica d’un any al límit
L’any que ara s’acaba, el 2045, quedarà fixat en la memòria col·lectiva com un dels més durs que ha viscut Mallorca en dècades. No perquè hagi estat molt diferent en relació amb els darrers anys, sinó perquè ha confirmat que el pitjor que esperàvem s’ha consolidat.
L’estiu va començar, de fet, a finals d’abril i no va donar treva fins ben entrat l’octubre. Les onades de calor es varen succeir amb una regularitat que ja no sorprèn ningú: set episodis per damunt dels 45 °C a l’interior de l’illa i nits tropicals gairebé constants a la costa. A Palma, l’Ajuntament va activar els 52 refugis climàtics durant més de noranta dies consecutius, sobretot per a gent gran i famílies vulnerables amb nins. En tot l’estiu no hem vist nins al carrer jugant, ni a les escoles , ni a les platges.
El cansament era palpable. Treballar a l’exterior és una activitat de risc, i per tant no veiem quasi obres en marxa. El sistema sanitari va registrar un nou rècord d’ingressos d’urgències relacionades amb cops de calor i deshidratació. «És el nostre estiu habitual, aquest estiu hauran mort més de 350 persones per cops de calor», reconeixia un metge d’urgències de Son Espases a mitjan agost.
Per tercer any consecutiu, Mallorca va entrar en emergència hídrica abans de l’inici de la temporada alta. Les restriccions domèstiques —pressió reduïda, limitació de reg i prohibició d’omplir piscines— varen conviure amb imatges de complexes turístics funcionant a ple rendiment.
Les dessaladores varen treballar al màxim de capacitat, amb un cost energètic i econòmic enorme. Així i tot, no bastava. Alguns municipis de l’interior varen patir talls nocturns d’aigua durant setmanes. El malestar social va créixer, i les protestes per la «priorització del turista» es varen repetir a diversos pobles.
L’agricultura, ja molt afeblida, va perdre una altra part important de la seva producció. Camps abandonats i explotacions que tancaven definitivament varen acabar de dibuixar un paisatge rural cada cop més sec i més buit.
Els temporals de tardor varen tornar a mostrar la fragilitat del litoral. A l’octubre, una combinació de mar molt alta i onatge intens va fer desaparèixer trams sencers de platja a la badia d’Alcúdia i a zones del Llevant. Passejos marítims inundats, locals tancats i obres d’emergència finançades amb fons extraordinaris varen marcar el final de temporada.
Les platges, principal reclam turístic de l’illa, són avui més estretes, més artificials i més cares de mantenir. Cada any es parla de «regeneracions temporals», però ja ningú no amaga que és una lluita desigual contra la mar.
El turisme va tornar a batre xifres de visitants, però amb un gust agre. La temporada va ser més llarga, sí, però també més tensa. La calor extrema va provocar cancel·lacions puntuals, canvis d’horaris i queixes constants per part de visitants no acostumats a temperatures tan altes.
Els costos operatius dels hotels es varen disparar: aire condicionat, aigua dessalada, assegurances contra temporals. El sector va resistir, però amb marges cada vegada més estrets i una dependència absoluta d’un model totalment esgotat.
El 2050 ha fet més visibles les desigualtats. Qui pot pagar habitatges ben aïllats, aigua privada o escapades fora de l’illa durant els mesos més durs, ho fa. Qui no, s’adapta com pot. Els barris més densos i amb menys verd han patit els pitjors efectes de la calor, i molts residents han assumit que l’estiu és una època de resistència més que de vida.
Si hi ha una frase que resumeix aquest any és la que repetia una veïna de Manacor durant una protesta per l’aigua: «No és que no sabéssim què venia; és que no ho vam voler afrontar a temps».
El 2045 no ha estat un any de col·lapse total, però quasi. Mallorca continua funcionant, però ho fa sota una pressió constant, climàtica, social i econòmica. El futur ja no és una amenaça llunyana: és el present amb què l’illa conviu cada dia, sense haver fet, encara, els canvis profunds que aquesta nova realitat exigeix.
