Más allá de la calificación

Con el segundo semestre académico universitario iniciado y recién calificadas las recuperaciones de las asignaturas suspendidas del primero, planteo ahora algunas inquietudes y preocupaciones de nuestros jóvenes estudiantes que quizás no debieran pasarse por alto.

En los espacios de enseñanza, como lo es la universidad, la evaluación es una parte esencial del proceso de aprendizaje y, en teoría, no solo se debería limitar a la asignación de una calificación numérica. Sin embargo, una práctica que genera frustración y desconcierto entre el alumnado, especialmente cuando el resultado ha sido un suspenso, es la ausencia de entrega de los exámenes corregidos, o bien de las soluciones, ofreciendo como única alternativa un día concreto de revisión tras la publicación de las notas. Esta forma de proceder no es nueva, recuerdo mis años universitarios enfrentada así a la asignatura «bestia negra» de la carrera. Y tampoco ocurre solamente en nuestra universidad, sucede también en la mayoría de centros de referencia españoles.

Mostrar el examen corregido o en su caso, dependiendo de la asignatura, facilitar las soluciones, es una herramienta de aprendizaje que permite al estudiante identificar errores concretos, comprender en qué ha fallado y reflexionar sobre cómo mejorar en el futuro, máxime cuando algún docente auguró el primer día de clase que solo un 15% del alumnado aprobaría la asignatura en primera convocatoria. Imagínense los alumnos de ciertas carreras de ciencias, en las que el examen consiste en una práctica concreta o en el desarrollo de un problema: cómo van a entender en qué o dónde se han equivocado. Aprovechar la revisión con el profesor es absoluta responsabilidad del alumno, pero se trata de algo puntual y limitado en el tiempo que difícilmente sustituye a la posibilidad de analizar el examen (o las soluciones) con calma y de forma autónoma.

Entiendo que este método se podría justificar por razones logísticas o administrativas, como la falta de tiempo del profesorado o el elevado número de estudiantes. Sin embargo, estas justificaciones no deberían prevalecer en ocasiones sobre el derecho del alumnado a una evaluación fácilmente accesible y comprensible que les proporcione la posibilidad de capacidad rectificativa. Vale la pena hacer un mayor esfuerzo organizativo en la educación superior para seguir manteniendo los estándares de calidad.

En la misma línea de necesaria mejora, se encontraría la posible falta de respuesta de algunos docentes ante consultas previas a los exámenes de recuperación. Aunque la mayoría del profesorado a principio de curso se muestra abierto a las cuestiones que desee plantearle el alumnado, la realidad en ocasiones es otra. Atendiendo a este ofrecimiento y tras un suspenso, estos alumnos tratan de contactar proponiendo una corrección orientativa de algunas prácticas con el fin de prepararse para la recuperación. Sin embargo, estas solicitudes a veces quedan sin respuesta, lo que resulta a priori contradictorio. Los que pueden y saben dónde ir, acaban optando por clases particulares privadas, la solución costosa de toda la vida.

La falta de respuesta transmite una imagen de inaccesibilidad o distancia que no se corresponde con el papel de guía y acompañamiento que debería desempeñar el profesorado universitario, principalmente en los alumnos y alumnas del primer curso en su primer semestre, aún no experimentados en estas dinámicas pedagógicas. Queda solo entonces confiar en la madurez y experiencia de los estudiantes, junto a la clara vocación docente de otros profesores y profesoras, y de esta manera, ir sacando las materias «bestias negras» sujetas a aquellos poco prometedores porcentajes.