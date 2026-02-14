Prohens y la dignidad de la mujer

Dice Marga Prohens que hay que apostar por una inmigración que respete la dignidad de las mujeres. Por supuesto. No por una inmigración, sino por una sociedad. Ese respeto se lo exijo a los inmigrantes, a los españoles, a los turistas y a cargos políticos que cosifican a las mujeres musulmanas, como si no fueran personas de pleno derecho. Amas de casa sí, pero también arquitectas, médicas, juezas... Muchas de ellas comprometidas con la lucha por la igualdad en sus países y en los nuestros. Y no me importa si hay chicas que van a los institutos o universidades con velo, porque al estudiar están dando pasos al frente. Pese a las vejaciones e insultos que reciben de los odiadores por ello.

Defiendo la dignidad de todas. De ibicencas, colombianas o magrebíes, y me da igual si son limpiadoras, actrices o concejalas en un ayuntamiento madrileño que denuncian por acoso al alcalde. Tenemos leyes contra la violencia sobre la mujer y lo que hay que exigir, a inmigrantes y a españoles, es que las cumplan; y a los poderes públicos, que no escatimen en medios y las hagan cumplir. La excusa de la «cultura incompatible» con nuestros valores es pura islamofobia disfrazada de falso feminismo. Las mujeres migrantes son las primeras víctimas de la falta de papeles y las más vulnerables; negárselos es ahondar la herida. En cuanto a las demás, no ayuda precisamente ir confraternizando con quienes exhiben pegatinas de «todas mienten».

También me sorprende que la presidenta apele a nuestras esencias cristianas, mientras desprecia la opinión y el testimonio de la Iglesia, que impulsó la recogida de las 600.000 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular y celebra la regularización. O que reclame «integración» a estos inmigrantes al tiempo que advierte de que su Ejecutivo usará «todos los recursos a su alcance» para evitar que les den los papeles, primer paso para conseguirla.

No va a llegar ningún aluvión de trabajadores extranjeros. Los permisos serán para personas que ya viven aquí y el «efecto llamada» sería en todo caso el de una industria turística necesitada de mano de obra. Racionalmente, solo se explica la cruzada del Govern contra la regularización por Vox. O son igual de racistas, o le disputan los votos por la derecha. En ambos casos, están escogiendo el camino más corto hacia su futura irrelevancia.