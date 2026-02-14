Opinión | TEMPUS EST IOCUNDUM
Diàleg o foc?
Mallorquins jueus i cristians han protagonitzat episodis d’aïllament ètnic i altres en els quals la sang i el foc en foren tràgics protagonistes
Llegesc amb delit el llibre La disputa amb els jueus de Mallorca (1286). Es tracta de la traducció del llatí d’una llarg i erudit enfrontament dialèctic entre el mercader genovès Inghetto Contardo i un grapat de jueus mallorquins i algun català. Són diferents jornades d’arguments i contra arguments que foren recollits en llatí. Curiosament, l’obra publicada originalment a Gènova, tenia traduccions en diferents idiomes, però no en el català que es parla a l’escenari de la confrontació. El missioner dels Sagrats Cors i historiador Josep Amengual ha posat punt final a aquesta anomalia i, a més, ha situat la disputa en el seu context històric de les darreries del segle XIII.
Els fets narrats demostren, al marge de les aportacions teològiques, que el diàleg sempre és possible, fins i tot entre defensors de posicions radicalment enfrontades. La prova? Mallorquins jueus i cristians han protagonitzat episodis d’aïllament ètnic i altres en els quals la sang i el foc en foren tràgics protagonistes.
La presència dels jueus a les illes està documentada almanco des del 418, gràcies a la carta del bisbe Sever de Menorca parlant de la seva conversió al cristianisme. Sembla que continuaren establerts a l’arxipèlag durant la dominació musulmana. Després de la conquesta de Jaume I del 1229, gaudiren de la protecció del monarca. En els períodes pacífics feren grans aportacions a la ciència mallorquina. Els Cresques, Abraham i Jafudà, o Gabriel Vallseca aportaren alguns dels mapes més bells de l’edat mitjana.
Quan aquest poble es convertí en boc expiatori dels problemes polítics, la sang va córrer pels carrers del Call, a sa Calatrava. Succeí el 1391, l’assalt propiciat per les autoritats deixà tres-cents morts. Els actes de fe foren un altre exemple d’intransigència. En els del 1691 foren cremats desenes de judaïtzants a l’actual plaça Gomila. La majoria foren ajusticiats i després entregats al foc. Però Catalina Tarongí, Rafel –Falet–, Tarongí i Rafel Valls, moriren mentre les flames les consumien vius. Diuen que trenta mil persones seguiren l’espectacle i d’aquest dia ens ha quedat una frase de Catalina al seu germà petit: «Falet, no’t dons».
Els descendents dels jueus patiren marginació fins abans-d’ahir. Capellans que portaven algun dels llinatges de les gramalles exposades al convent de Sant Domingo, s’hagueren d’exiliar. És el cas de Josep Tarongí, que després de les seves denúncies contra la marginació dels xuetes, quan ja s’albirava el segle XX, hagué de partir cap a Granada, on arribà a ser canonge. En el segle anterior, encara era habitual insultar-los mentre les processons de Setmana Santa desfilaven pel carrer de l’Argenteria. Han passat poques dècades d’ençà que els descendents de conversos deixaren de casar-se entre ells, davant la impossibilitat que fossin acceptats fora d’aquest nucli social.
En aquest ambient de discriminació i violència, el llibre que aporta Josep Amengual és una demostració que es pot parlar de tot i entre tots. La disputa entre Contardo i els jueus mallorquins, i algun vingut de Catalunya, posa sobre la taula assumptes que van de què es pot menjar fins o del misteri de la Trinitat. De la virginitat de Maria o de la reconstrucció de Jerusalem.
Els jueus neguen que Jesús sigui el Messies. Entre els arguments que empren és que, segons Isaïes, després de la seva vinguda «les espases es forjaran en arades i les llances en falçs, i cap nació alçarà l’espasa contra una altra», cosa que evidentment no succeïa el 1286 ni es dona avui. Finalment, Contardo es proclama guanyador de la disputa i aconsegueix la conversió d’un, tan sols un, dels jueus. Més de set segles després, massa gent, inclosos els dirigents israelians i d’altres països, encara menyspreen la força de la dialèctica, de la negociació, i prefereixen la de les bombes per anihilar el diferent.
