Los ultras y la ciencia

El antieuropeísmo, antiglobalismo, el racismo, el negacionismo del cambio climático y la aversión por la ciencia son rasgos característicos ultras. Estudios científicos chocan con el rompeolas de una buena conspiración, porque los conspiranoicos tienen respuesta para todo. Escuchar a Iker Jiménez es para el Nobel de la paciencia y sus recientes afirmaciones sobre las presas que se iban a romper como consecuencia de las intensas borrascas, han tenido respuesta por parte de AMETSE (Asociación de Meteorólogos del Sureste), desacreditando al presentador-médium.

El adalid de las conspiraciones, Donald Trump, aprobó unos presupuestos para 2025 que, de acuerdo con el informe de febrero de 2026 del Comité del Salud del Senado, donde los republicanos tienen mayoría, han supuesto recortes del 38% en investigación sobre el cáncer, del 15% en investigaciones sobre corazón, un 13% en alzhéimer y un 23% en otras patologías. Inédito en la historia científica norteamericana. La prestigiosa revista científica Nature afirma que «algunas de las cancelaciones (de subvenciones estatales) de mayor valor en dólares, correspondían a centros oncológicos que pueden ofrecer tratamientos de vanguardia que no están presentes en hospitales pequeños».

Holden Thorp, de Science, ha escrito que los peores temores de que estos recortes vuelvan a producirse en 2026 se están disipando porque congresistas y senadores republicanos se han revuelto contra Trump rechazando recortar la financiación a la investigación en un 40%, como él propuso, manteniendo los niveles -recortados- de 2025. Ha contribuido notablemente, también, que un tribunal de apelaciones fallase que «la administración no puede limitar los costes indirectos de investigación» que Trump aplicaba a universidades e investigadores.

Las farmacéuticas norteamericanas no son inmunes a esta oleada de catetismo presidencial, por lo que la empresa Moderna, con quienes trabajaron Katalín Karicó y Drew Weisman, ganadores del Nobel de Medicina de 2023 por sus vacunas de ARN mensajero contra la covid-19, ha decidido «congelar nuevas vacunas en fases avanzadas de investigación frente al giro antivacunas de la administración» liderada por un Kennedy al que basta escuchar cinco minutos para concluir que le falta un hervor. La derivada es que los investigadores norteamericanos temen que China sustituya a los EE UU como líder farmacéutico mundial.

En materia de cambio climático, las agencias americanas supervisoras han sido desmontadas y gran parte de sus investigadores despedidos el año meteorológico más devastador que recordamos: 150.000 marroquíes han sido desplazados de sus hogares por las lluvias torrenciales; los acuíferos de Grazalema están tan saturados por los 2.000 l/m2 que han caído en 36 días que están disolviendo la piedra caliza «pudiendo llegar a producir la desestabilización y desintegración de las rocas», afirma el hidrogeólogo y profesor de la Politécnica de Catalunya Xabier Sánchez Vila; la dana de Valencia la hemos vivido en carnes propias y seguimos horrorizados; las impresionantes imágenes de dron de Niscemi (Italia) nos han mostrado el desmoronamiento de 4 kilómetros de ladera como consecuencia de las lluvias torrenciales; en Rancho Palos Verdes (California), ha sucedido lo mismo en menor escala; en Nueva Zelanda, parte del monte Maunganui se deslizó arrasando un camping y piscinas termales sepultando a 22 turistas; las llamadas «arcillas rápidas» noruegas están arrastrando casas enteras como consecuencia de las tormentas; en Gran Bretaña la sequía desestabiliza los suelos y resquebraja parcelas y cimientos, y en Cataluña, una tierra plagada de laderas, las lluvias desmoronan muros y descarrilan trenes.

La lista es interminable porque la crisis climática está cambiando los patrones climáticos intensificando las fases extremas de lluvia y viento, pero el problema está en que la gente que siempre piensa lo mismo no piensa y el rincón de pensar se nos está quedando pequeño. En democracia, crear algo que funciones es muy difícil, pero destruirlo es muy fácil, porque el principal riesgo de la democracia es que cuando la das por hecha la estás poniendo en peligro, sostiene Javier Cercas.