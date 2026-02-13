Rufián, otro problema para la izquierda

Gabriel Rufián es un triste diputado de un partido regional con media docena de escaños en el Congreso, que ni siquiera habla muy bien el idioma propio de su tierra y que viene descalificado a cada paso por los líderes de su formación. También es un fenómeno mediático, con un millón trescientas mil visualizaciones de su intervención en La Revuelta solo por YouTube, y cientos de miles de ojeadas a sus clips parlamentarios. Tras una década de diputado, ha protagonizado la irrupción popular más brutal desde la venida de Pablo Iglesias. No solo es la única voz acariciada por la izquierda mustia, un título fácil dadas las alternativas, es el político más escuchado de España. Y aquí surge el problema porque, al margen de su ambición personal, las encuestas lo colocan ya como el presidente del Gobierno que desearía una porción creciente de los sondeados. Su liderazgo se mide hoy en treinta diputados, hasta aquí podíamos llegar.

De sobresalto en sobresalto, la izquierda afronta otro problema existencial, cómo acabar con Rufián sin que se note. El progresismo deambula feliz con su papel folklórico, exagerando ascensos ridículos en Extremadura o Aragón, mientras cuida en sus comparecencias que el pañuelo palestino no tape el pin de Minneapolis. Solo Yolanda Díaz está más desgastada que Pedro Sánchez, y nadie sabría señalar utilidades concretas de Urtasun o el tal Maíllo. Habrá, por tanto, una coalición de izquierdas, la fusión de los citados más el inefable Junqueras para liquidar a la estrella ascendente y degradarla a sabor favorito del mes.

Rufián ensaya un triple salto mortal sin trampolín, porque Esquerra le ha quitado la plancha, y sin cerciorarse de si la piscina lleva agua. Su magnetismo evoca al ubicuo Bad Bunny. No canta, no baila, es irresistible. La nueva estrella fugaz tiene limitaciones, no ha gestionado y pinchó contra Feijóo en la comisión de la dana. En su estado de gracia, las carencias humanizan a Rufián. Sus enemigos íntimos deberán esforzarse para neutralizarlo, pero lo lograrán. No dan una a izquierdas.