Palabras que maquillan la realidad

El desgraciado accidente ocurrido con los trenes en Adamuz ha puesto en evidencia una vez más la incapacidad de quienes están en el ministerio de Transportes, no solo por dejadez en asuntos tan graves como el mantenimiento de una infraestructura viaria importante y de alto riesgo, sino también por el desconocimiento de la causa que ocasionó el descarrilamiento de unos trenes que por su alta velocidad requieren una mayor atención. Es duro constatar que 46 personas hayan muerto como consecuencia de la deficiente gestión de unos responsables, irresponsables (sic). Para ocupar un puesto de tanta exigencia se debe requerir conocimiento y experiencia, sin embargo, basta con ser un bocazas o estar afiliado al partido. Si para entrar en una empresa se exige formación y experiencia, para altas responsabilidades de interés general eso no interesa, ¡lamentable! Y así pasa lo que pasa. La catástrofe de Adamuz ha supuesto que muchas personas hayan muerto, este hecho triste e innegable pretende ser edulcorarlo sustituyendo la palabra muertos -palabra dura, pero digna- por el término fallecidos. Las víctimas del accidente no han fallecido de forma natural, en casa o en un hospital, sino que han muerto por la brutalidad del descarrilamiento. Al dar noticia de la catástrofe, políticos y también algunos medios de comunicación han suplantado palabras claras, rotundas, por otras suaves o menos incómodas y así los muertos en el accidente han pasado a ser fallecidos. Fallecer no significa solo morir sino morir de forma natural, últimamente se emplea ‘fallecido’ para muertes en contextos violentos o trágicos, asesinatos, atentados, accidentes, leguaje amortiguador con el que se pretende rebajar la crudeza de los hechos. Decir que en ese accidente han fallecido 46 personas no es lo mismo que decir que en el descarrilamiento han muerto 46 personas. Usar fallecer en caso de muerte trágica es un eufemismo que pretende diluir la violencia que supone la muerte. Así, los muertos han pasado a ser fallecidos, y la lógica petición de destitución se ha trasformado en solicitud de dimisión. Quede claro que no se trata de sinónimos intercambiables, sino que con ello se pretende deformar el escenario, el uso equivocado falsea la realidad.

Con motivo de este atroz accidente el Parlamento ha acordado exigir la dimisión del ministro Puente. Algunos medios informativos, televisiones, periódicos, también dicen que alguien debería «dimitir» al ministro, ignorando que dimisión es un acto personalísimo y voluntario de quien decide irse de un cargo -lo cual sería un gesto de dignidad personal-, mientras que acordar el cese o destitución tiene un carácter sancionador, conlleva la existencia de una autoridad superior que retira la confianza al sancionado. Confundir cesar con dimitir es no solo un error lingüístico sino también una operación de maquillaje político. Convertir la destitución por dimisión o renuncia de alguien -acto de decencia- confunde el relato. En la lengua inglesa, de la que se dice que es políticamente más dócil y educada que la castellana, en estos casos es clara. Para cese emplean la palabra dismissal y para dimisión resignation y no cabe confusión; cuando alguien es despedido, cesado, dicen que esta firead, quemado, sin mas contemplaciones.

Vivimos en un continuo deterioro semántico del discurso político, se ha acentuado la sustitución de términos precisos por otros aparentemente equivalentes y semánticamente más débiles, sustituciones que no son neutras, funcionan como mecanismos de ocultación y suponen un deterioro del discurso. Mariano José de Larra decía que las palabras pueden emplearse para ocultar la verdad en lugar de revelarla y Miguel de Unamuno en uno de sus ensayos sostiene que el lenguaje no tiene por qué ser neutral, las palabras deben de transmitir la verdad de los hechos, de los pensamientos. Defender el uso correcto de la palabra muerto en vez de fallecido o cese -destitución- en lugar de dimisión, no supone defender un lenguaje inclemente, sino reivindicar un principio de honestidad discursiva. Llamar muerto al muerto y cesado al que es destituido no es una falta de sensibilidad sino un gesto de claridad. George Orwell advirtió en su Politics and the English language que «el lenguaje político esta diseñado para que las mentiras parezcan verdad y los asesinatos respetables». El correcto uso de las palabras no es pedantería sino una forma de respeto a la verdad y a la lengua.