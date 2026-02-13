Gestación subrogada: derechos humanos o mercado reproductivo

La gestación subrogada —también llamada, con mayor precisión, vientres de alquiler— vuelve cíclicamente al debate público envuelta en un lenguaje eufemístico que habla de libertad, deseo o altruismo. Sin embargo, bajo esa retórica amable se esconde una realidad incómoda: la cosificación de las mujeres y la mercantilización de los niños. No se alquila un vientre como si fuera una parte separada del cuerpo; se alquila a una mujer y se compra un bebé. Y eso plantea un problema ético de primer orden.

En España, la gestación subrogada no es legal, pero el sistema permite registrar a menores nacidos mediante esta práctica en otros países. Esta tolerancia administrativa autoriza de facto la compra de niños fuera de nuestras fronteras, trasladando el problema a contextos donde la vulnerabilidad económica de las mujeres es mayor. Antes de la guerra de Ucrania circularon imágenes de auténticas «granjas reproductivas» que mostraban hasta qué punto este mercado se apoya en la desigualdad. Hoy, las propias empresas intermediarias señalan países en crisis como «oportunidades», omitiendo deliberadamente la pobreza estructural y la falta de protección de las mujeres.

La posición jurídica española es clara. El Tribunal Supremo ha anulado sentencias consecutivas de tribunales de Estados Unidos al considerar que la gestación subrogada atenta contra la integridad moral de la mujer gestante y del niño, tratados como cosas susceptibles de comercio y privados de la dignidad propia del ser humano. El alto tribunal subraya que esta práctica priva al menor de su derecho a conocer su origen biológico, puede implicar agresivos tratamientos hormonales para la mujer y vulnerar también la integridad física y moral del niño.

Eslovaquia el pasado septiembre y Chile hace una semana han prohibido la gestación subrogada, sumándose a una tendencia internacional que entiende esta práctica como una forma de explotación reproductiva incompatible con los derechos humanos. Italia ha ido más allá y la considera un crimen universal, castigable incluso cuando se practica en el extranjero, cerrando así la puerta al turismo reproductivo. Ese debería ser el modelo para España.

A menudo se argumenta que, si la mujer consiente a cambio de una compensación económica, no habría daño. Pero este razonamiento ignora un principio básico: el consentimiento no legitima cualquier contrato cuando existe vulnerabilidad estructural. Del mismo modo que no está permitido vender un riñón o parte del propio cuerpo, tampoco debería aceptarse que mujeres en situaciones de necesidad económica se «alquilen» como incubadoras humanas. El cuerpo humano y la vida humana no pueden ser objeto de comercio.

Existen, además, testimonios que confirman estas advertencias jurídicas y éticas. Documentales recientes recogen el caso de mujeres que fueron gestantes subrogadas en repetidas ocasiones desde edades muy tempranas y que denuncian las consecuencias físicas, psicológicas y vitales de esa experiencia, así como el trato despersonalizado recibido por parte de agencias y compradores. No son excepciones: son el resultado lógico de un mercado que convierte la reproducción en negocio.

Por todo ello, el debate no debería centrarse en cómo regular esta práctica, sino en cómo abolirla de forma efectiva. España debería dejar de mirar hacia otro lado y adoptar un modelo claro, similar al italiano, que impida externalizar el daño fuera de nuestras fronteras. No se trata de moralismo, sino de ética pública: proteger a las mujeres y a los menores frente a un mercado que nunca debió existir.