Esperando un milagro

El secretario del PP en Balears, Sebastià Sagreras, proclamó el lunes, valorando los resultados de Aragón, sin que se le moviera un músculo del rostro, tal es su grado de dominio facial de la impostura, que «el PP se está acercando a la mayoría absoluta». Continuó afirmando que «se han rebajado las expectativas de Vox, su crecimiento ya se produjo en 2023». Que los resultados en Aragón han puesto en valor la estabilidad parlamentaria en Balears, donde se aprobaron los presupuestos en julio y posteriormente se les prorrogó. Obvió que se prorrogaron porque no contaron con el respaldo de Vox. Concluyó su falsaria deposición afirmando que contemplaba el futuro del PP «con cierto optimismo», apelando al voto útil de los ciudadanos que quieren un gobierno estable; del PP, claro. Vox obtuvo en 2023 el 12,38% de los votos. Ahora, en Extremadura y Aragón está en el 18%. El PP no sólo no se acerca a la mayoría absoluta, sino que Azcón convocó elecciones anticipadas para deshacerse de Vox, que no le votaba los presupuestos, con el resultado de que ha perdido votos y dos diputados. Desde este punto de vista las elecciones de Aragón, aunque las ha ganado, han supuesto un fracaso político. Sólo les han beneficiado en su estrategia de, elección tras elección, derrota tras derrota, evidenciar el fracaso de Sánchez. Sagreras, además, se pone en evidencia; al colocar el adjetivo «cierto» ante el sustantivo «optimismo», desvela el significado de «pequeña cantidad de optimismo». Es lo que pasa cuando, o no se domina la lengua o cuando la expresión saca a la superficie el verdadero pensamiento que, en este caso, revela alarma y preocupación por el futuro del PP. Es lo que sucede cuando se repite el argumentario prefabricado. Ese mismo día Feijóo, por fin, tuvo un arranque de realidad y emplazó a Vox a asumir la responsabilidad de concertarse con el PP para gobernar.

El PSIB-PSOE de Armengol, tan marioneta de Sánchez como su azerbaiyana secretaria general, repite el manido argumentario de Ferraz tras la derrota de Aragón. Sánchez nunca se equivoca al señalar a la ultraderecha como el gran adversario de la convivencia. Él es el único dique para hacerle frente, ahora más que nunca. Pilar Alegría era una gran candidata, la mejor lideresa para su tierra. Si después de los resultados en Extremadura no compareció Sánchez para su valoración, tampoco lo ha hecho después de los resultados en Aragón. Un hecho insólito que se incardina en la práctica habitual del presidente de separar su presencia de todas las situaciones, derrotas parlamentarias o electorales, que lleven a los ciudadanos a identificar a su persona con la de un perdedor. La reacción del PSOE a través de su portavoz, Montse Mínguez, alcanzó niveles surrealistas al ligar el futuro de Aragón a la persona de Alegría. En realidad, quien ha salido derrotado de Aragón no ha sido Alegría, sino Sánchez, como será derrotado en Castilla y León y Andalucía en la persona de sus testaferros, Carlos Martínez y María Jesús Montero, la imitadora de Groucho Marx explicando la ordinalidad, que la lleva, con la financiación singular a Cataluña, al despeñadero al sur de Despeñaperros. La señora Mínguez llegó a señalar que las elecciones habían supuesto el gran fracaso del PP que, además, era culpable del ascenso de Vox que se multiplicaba hasta con el agua, como los gremlins. La realidad se compadece poco con las tonterías que se ven obligados a improvisar y que les retratan como farsantes de baja categoría, siervos del puto amo, la flor y la nata del parasitismo sectario. Vox despegó con la gestión de Rajoy en los luctuosos acontecimientos del golpe de Estado de los independentistas catalanes en 2017. Pero ha sido Sánchez quien los ha impulsado con su alianza con independentistas y Bildu, con la amnistía, la financiación singular en Cataluña, la crisis de la vivienda, el caos en los servicios públicos y la regularización por decreto de los inmigrantes ilegales. Lo que ha impulsado a Vox es el odio generalizado a Sánchez. El principal problema del PSOE es que Sánchez lo supedita todo a agotar la legislatura. Sea para defenderse ante el asedio de la justicia a su mujer y su hermano, sea para esperar que pase algo, un milagro, en forma de un gran escándalo de la derecha, o un grave acontecimiento geopolítico en Europa, que le permitan resucitarse como líder necesario. Y para agotar la legislatura necesita persistir en políticas exigidas por independentistas y la extrema izquierda, lo que causa un profundo daño a su partido y alimenta todavía más el encono contra él.

Lo cierto es que estamos en una situación en que la derecha suma en torno al 60% y la izquierda no llega al 40%. A esto nos ha llevado Sánchez. Pero el sueño de Feijóo de un gobierno en solitario, tras lo de Aragón, se ha derrumbado. Azcón se paseaba la noche electoral eufóricamente grogui, con una cinemascópica sonrisa impostada (parecía que se la habían pegado con Super Glue), exponiendo una dentadura coruscantemente blanca. Los músculos risorios, orbiculares y bucinadores no dan para tanto. Votar a Feijóo, tan prudente, tan temeroso, tan calculador, tan funcionario, tan atento a las encuestas, no es lo que anima a tanta gente, sobre todo jóvenes. Se le ve como alguien del que no se sabe cuáles son sus principios, sus valores; parece que los va adaptando a las circunstancias; su imagen como de gestor aseado del Corte Inglés es de cualquier cosa menos la de un líder de multitudes. Es la imagen de los que viven de la política, conservadores de su nivel de vida, incapaces de asumir riesgos, obsesionados con el duro deseo de durar y los editoriales de El País. No tienen ni sabor, ni encanto, ni ilusión, sólo un discurso previsible, aburrido. Claro, frente a un Abascal que derrocha, sea cierto o impostado, un discurso que parece que le sale del alma, que llama traidor a Sánchez a la cara, aunque por detrás Armengol vaya borrando sus palabras en las actas parlamentarias, levanta el espíritu de los jóvenes hartos de duras realidades ajenas al discurso oficial y al dogmatismo de la extrema izquierda, siempre dictando imposiciones de todo tipo. Por añadidura, Abascal cultiva, con exageración, el ánimo y las formas viriles tan denostados, yo creo que erróneamente, por la izquierda, pegada a lo melifluo, remilgado, de lo Woke. Pero que no se le olvide que si le votan no es por su ignoto programa, sino para que obligue al PP a hacer lo que no está dispuesto a hacer por sí solo.