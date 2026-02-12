Opinión | Tribuna
Habitatge: guanyar temps no és governar el mercat
Davant l’emergència d’accés a l’habitatge, el Govern de les Illes Balears ha desplegat en els darrers anys un ampli conjunt de mesures amb un objectiu compartit: guanyar temps.
Mobilitzar pisos buits, oferir garanties als propietaris, subvencionar part del lloguer, incentivar la cessió temporal d’habitatges existents o reforçar programes de lloguer assequible. No són mesures improvisades ni simbòliques. Tenen cobertura legal, pressupost i una lògica social evident.
El problema és que, malgrat tot això, els preus continuen pujant i l’oferta real d’habitatge assequible no creix de manera significativa.
Els resultats són, com a mínim, modestos. Alguns propietaris indecisos han entrat en programes de lloguer garantit; s’han evitat situacions d’emergència social; s’ha alleugerit puntualment la pressió sobre determinats col·lectius. Però l’impacte estructural sobre el mercat és limitat. Als municipis més tensionats —Palma, Ibiza o zones amb forta pressió turística— aquestes polítiques no alteren de manera apreciable el comportament dels actors que realment fixen els preus.
Aquí apareix el primer límit de fons. Aquestes mesures actuen sobre els símptomes, però no sobre la causa. El problema de l’habitatge no és només social; és econòmic i institucional. No es tracta únicament d’ajudar qui no pot pagar un lloguer, sinó d’entendre per què els preus es formen com es formen i qui captura el valor que genera el territori.
En un mercat amb oferta rígida, sòl escàs i una forta pressió patrimonial, els ajuts a la demanda tendeixen a traslladar recursos públics cap als propietaris sense crear habitatge nou. Les garanties redueixen riscos individuals, però no condicionen el preu final. I la cessió voluntària d’habitatges, per definició, no pot tenir mai un impacte massiu. Són polítiques que alleugen, però no transformen.
El segon límit és normatiu. Les lleis d’habitatge permeten moltes coses —mediació, garanties, incentius— però eviten intervenir allà on realment es decideix el problema: el sòl.
El sistema urbanístic regula alçades, densitats i tipologies, però continua essent gairebé neutral respecte al resultat econòmic. No fixa preus finals, no diferencia usos socials ni condiciona la durada de l’ús residencial. El resultat és previsible: el mercat captura la renda generada per decisions públiques sense contraprestacions clares.
Guanyar temps pot ser necessari en contextos d’emergència. El que no pot és convertir-se en una estratègia permanent. Perquè el temps guanyat avui, si no es corregeixen els incentius, es tradueix en un problema més gran demà. Quan l’Administració es limita a gestionar el parc existent, però no governa com es crea l’oferta futura, el mercat continua funcionant exactament igual.
Això obliga a fer un pas més. Governar l’habitatge no és només gestionar ajudes, sinó decidir abans. No només esmorteir conseqüències, sinó intervenir en el moment en què es fixen les regles que determinaran quant costarà viure-hi anys després. I aquest canvi de mirada no és tècnic ni pressupostari: és polític.
