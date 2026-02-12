Crisis de atención

Casi sin darme cuenta, me he convertido en discípulo de este maestro coreano con influencias europeas, sobre todo alemanas, de nombre Byung-Chul Han. Me entusiasmó La sociedad de la transparencia, alegato feroz contra una sociedad entregada en cuerpo y alma al dominio de «las apariencias». Más tarde, cayó en mis manos El aroma del tiempo, tras pasarme años dándole vueltas a mi propia temporalidad y constatar que apenas tenía acogida esta memorable cuestión. Y últimamente he caído en las excelentes páginas de La sociedad del cansancio que me ha dejado estupefacto por su sencillez a la vez que por su llamada a la revalorización de la atención. Dicho de otra manera, por esa llamada radical a recuperar los instantes temporales de los que están hechas las «narraciones» de nuestras propias vidas. Este señor, casi inadvertido en las grandes plataformas del entretenimiento masivo, me ha hecho retornar a ciertos horizontes «metafísicos», tras una larga espera de algo semejante. Nuestra temporalidad carece de sentido si está ausente la «atención». Cobrar conciencia del instante, de forma que seamos conscientes de nuestra tremenda instantaneidad.

Durante años, casi creyéndome profético, trabajé para poner sobre el tapete la fortaleza significativa de «lo icónico», y recuerdo haber trabajado una y otra vez Muerte en Venecia, de Mann/Visconti precisamente por su poderosa insistencia en «instantes atendidos», en una extraña conjunción de imagen y palabra. Constato, tras muchas experiencias al respecto, de qué manera los espectadores eran capaces de atender pacientemente esa narración fílmica tan sometida al texto literario original. Tras una somera presentación de la obra, percibía que los «videntes» manifestaban una «atención» dominante. En ocasiones, incluso, paraba la proyección e invitaba a quedarse atentos ante una imagen determinada. Y por el camino de tal atención, percepción y quietud, Visconti alcanzaba el espíritu y, sólo entonces, el film motivaba a quienes lo contemplaban pacientemente. Nada digamos si, además, rebobinaba el film y sostenía determinadas imágenes. Era, en definitiva, una descarada intención de que «permanecieran» en ellas. Es evidente que el cine es movimiento, pero hay que tomarse pacientemente el talante comunicativo de tal movimiento. Decía yo que se trata básicamente de «estar con la mirada» en la pantalla. Es decir, declararse en estado de atención y de quietud, por muy intenso que fuera el ritmo de cualquier film. Y creo que quienes me escuchaban entraba en este juego de atención permanecida.

Pero el caso cinematográfico es extensible a todo momento narrativo de nuestra existencia: si no paramos el carro inquieto de nuestra vida, se hace absolutamente imposible «comprender» de qué va esa vida. Pasamos por su epidermis. Nos deslizamos. Tal vez, percibimos sensorialmente la realidad, pero nada más. Y es que apenas tenemos tiempo para aquietarnos ante la bondad, ante la verdad y ante la belleza contenidas en esas realidades. Vivimos en una sociedad absolutamente «itinerante», incapaz de aquietarse y permanecer en «estado de quietud», con paciencia, con atención, atentamente. Se nos hace muy difícil porque todo conduce a la rapidez, a un disfrute momentáneo de las cosas y personas, una actitud en virtud de la impotencia ante la «realidad en cuanto tal». Basta con una pequeña reflexión para caer en la cuenta de que lo escrito es cierto. Pero está claro que coma precisamente por la rapidez que nos domina, apenas somos conscientes de esta situación dominada por la instantaneidad.

El filósofo coreano significa algo muy simple: estamos tan cansados de ver en cadena que dejamos de lado «pararnos» para degustar su significado. Somos «vidas aceleradas». Nadie está quieto.

La sociedad del cansancio es el resultado de todo esto. Nos agota la permanente rapidez de vivir en «estado de consumición», como si nuestras vidas se desarrollaran en una barra de bar y consumimos cócteles por las buenas. Estamos perdiendo la capacidad de «estarse con las cosas», degustar de lo demás, de aceptar que mantenerse atentos convierte en lo normal en algo maravilloso. Estaría bien transitar de «lo consumido» a «lo aquietado». El ritmo actual apenas lo permite, y así dejamos de degustar el sentido y significado de la realidad, entregados al cambio permanente. Quizás, estaría muy bien recuperar aquella contemplación pausada de otros tiempos. En todo caso, les sugiero la obra de Byung-Chul Han para ser capaces de disfrutar de «las cosas de la vida». Por lo menos, es una posibilidad.