Cosir Palma per guanyar ciutat
A la superfície, allà on abans hi havia renou i asfalt, s’hi desplega un passeig naturalitzat amb arbrat, ombres i espais de frescor que ajuden a fer front a les onades de calor
Imaginem que la Via de Cintura deixa de ser una cicatriu urbana i esdevé un gran corredor verd: un anell de ciutat pensat per a la gent. A la superfície, allà on abans hi havia renou i asfalt, s’hi desplega un passeig naturalitzat amb arbrat, ombres i espais de frescor que ajuden a fer front a les onades de calor. Entre els barris, s’hi obren passos nous: encreuaments amables, eixos per caminar amb seguretat i itineraris ciclables que permeten anar d’una banda a l’altra sense la sensació de «sortir» de la ciutat, sinó de continuar-hi. S’hi guanyen petites àgores de barri —amb bancs, jocs infantils i zones d’estada i d’activitat física— que es converteixen en punts de trobada quotidians, i també espais per a equipaments comunitaris que donen vida a l’entorn. Aquesta mesura no només integra Nou Llevant, la Soledat, Son Malferit, Son Gotleu i Rafal Vell en el conjunt de Palma: també els aproxima entre ells, fa possibles recorreguts que avui són incòmodes, insegurs o directament impossibles, i transforma allò que ara és un límit en una nova centralitat urbana, més saludable i més compartida.
Des del PSIB-PSOE al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Palma hem presentat una iniciativa per fer realitat aquesta visió. El primer pas és demanar un estudi previ de viabilitat del soterrament de la Ma-20, amb una participació indispensable del teixit veïnal i social perquè sigui una transformació construïda des de la base i capaç d’arribar a bon port. Aquest estudi ha d’analitzar amb rigor els aspectes tècnics, urbanístics, ambientals, socials i econòmics, i ha de definir escenaris i fases d’execució. Es tracta de planificar de manera minuciosa i participada una intervenció d’abast metropolità.
Parlar en clau metropolitana no és casual. Entorn de l’autovia s’hi concentren zones de vulnerabilitat social fins al punt d’haver-se definit com un «arc de pobresa» que envolta Palma. És una realitat no desitjada que hem de revertir amb mesures diverses i decisions valentes, i en què l’urbanisme i el redisseny de la ciutat han de tenir un paper determinant. Per això defensem que una primera fase s’orienti prioritàriament a aquests barris.
Tenim precedents en ciutats espanyoles i europees que funcionen, inspiren i, sobretot, ens mostren el camí del pacte polític. Intervencions d’aquesta envergadura només són possibles amb coordinació i cofinançament. El plantejament és clar: sumar els esforços del Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma, el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya, a través dels instruments que pertoquin, i explorar vies europees com els fons estructurals Next Generation de la Unió Europea o el Banc Europeu d’Inversions. No és una competició institucional; ha de ser una aliança per millorar la vida quotidiana de milers de palmesans i palmesanes.
Ara toca mantenir el consens que va conduir a l’aprovació de la proposta socialista i començar a fer passes decidides. Amb dades, alternatives i fases, Palma podrà decidir amb serenor com convertir la Via de Cintura en un eix que, en comptes de separar, uneixi. Els socialistes hi estarem vigilants: perquè els acords no quedin en una declaració, sinó en feina ben feta; i perquè, especialment, aquesta transformació no es converteixi en una picabaralla política ni en un pretext per exigir finançament a cop de titular. Si volem que avanci, Consell i Ajuntament han d’assumir el lideratge: cercar els recursos, generar complicitats amb la ciutadania i la resta d’institucions, i triar la millor solució amb els millors equips tècnics. Prioritzar-ho és prioritzar els barris més afectats i, alhora, adaptar Palma per fer-la més habitable i més resilient.
*Conseller del PSIB-PSOE al Consell Insular de Mallorca. Secretari de Model de Ciutat de l'Agrupació Socialista de Palma.
