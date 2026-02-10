Varado el PSOE, Vox se dispone a asfixiar al PP

¿Cuál es el techo electoral de Vox? Se cifra en el 20 por ciento, que en elecciones generales se materializaría en cosecha superior a los 60 diputados, sobrepasando la docena en el Parlamento balear. Soy de los que ven plausible que los nuevos falangistas puedan escalar más allá de ese porcentaje, incluso encaramarse, en posteriores citas electorales, como primer partido de las Españas, pongamos allá hacia 2030-31. Se dirá que es inalcanzable, que lo vedan los mínimos del PSOE y, por supuesto, la fuerza del PP. Detengámonos en atisbar lo sucedido en Francia, Italia, Hungría, en algunos otros estados de la Unión Europea. Veamos cómo de malparada se halla la socialdemocracia. No despreciemos la radiación que viene de los Estados Unidos de Trump. Atención a lo que suceda allí en las elecciones legislativas de noviembre. Definitivas para muchos devenires. Centremos el asunto: ¿puede o no puede Vox hacer un destrozo a PP y PSOE? Digo que sí, y que es susceptible de que sea mayúsculo, puesto que socialdemócratas y derecha clásica, o sea, PSOE y PP, no son capaces de asimilar, entenderlo sí que lo entienden, que Vox no pretende ser comparsa de los segundos y limitarse al combate ideológico con los primeros; su pretensión última es la de suplantarlos, con ello hacer trizas el sistema nacido con la Constitución de 1978. El mismo afán que tuvo Podemos, aniquilado por el desaforado desquicie de Pablo lglesias. En Aragón, Podemos se ha quedado en el uno por ciento, superado por el candidato de Alvise Pérez. Una proeza. Entonces, ¿es factible que Vox sobrepase el listón del 20 por ciento? Iván Redondo, que del asunto sabe, asegura en La Vanguardia que ha llegado a ese estadio, asistido por poderosos respaldos internacionales. Los porcentajes que obtiene en elecciones regionales, en los territorios en los que todavía no dispone de la red que sí han tejido PP y PSOE, son menores de los que alcanzará en las elecciones a Cortes. En Aragón, Vox ha dejado varados a los socialistas e iniciado la progresiva asfixia del PP, al que se le ha indigestado el adelanto electoral.

No anuncio que Vox vaya a dar el gran salto en las próximas elecciones generales; no, en ellas será el tercero. Sí anticipo que obtendrá tantos diputados que el previsible ganador, salvo que Pedro Sánchez consiga lo imposible, quedará a sus expensas. Y no se ve al minúsculo Feijóo, carente de mimbres de estadista, capaz de zafarse del mortal abrazo que le propinarán los nuevos falangistas, que, quién lo pudo pensar, bregan por obtener lo que nunca soñó en la década de los años 30 del pasado siglo el fundador del fascismo nacional católico español, José Antonio Primo de Rivera. La Falange fue utilizada por la dictadura del general Franco convirtiéndola en cáscara sin contenido. Su reencarnación, Vox, no se dejará chulear por el PP. Sucederá lo contrario.

Y da pie a pensar que las cosas discurrirán por esos vericuetos lo dicho en Palma por el portavoz del PP, Sebastián Sagreras, al afirmar que su partido «se está acercando» a la mayoría absoluta en Balears. Y dos huevos duros, diputado Sagreras, dos huevos duros y media docena más. El PP ni obtendrá ni se asoma a la mayoría absoluta, los 30 diputados; en mayo de 2027 quedará sólidamente uncido a Vox. Un dato: circula encuesta, encargada por cierta organización empresarial, sobre los resultados de las elecciones municipales en Palma. Sorpresa morrocotuda: Vox, sin candidato, porque el exgeneral Coll ha sido jubilado, está en porcentajes del PSOE igualando casi al PP. La disyuntiva será dramática para la derecha al verse impelida a ceder la alcaldía de Palma, sacrificar a Jaime Martínez, para que Marga Prohens siga presidiendo la Comunidad Autónoma. Vox prefiere alcaldías a gobiernos regionales. Le trae más a cuenta para las elecciones generales. Con Sagreras y demás cofrades del PP vale lo de que no hay peor ciego que el no quiere ver.