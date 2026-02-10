Opinión | Tribuna
Invertir en cohesió social és fer política útil
Aquesta és la nostra manera d’entendre la política: menys soroll i més solucions; menys discursos i més fets. Perquè invertir en polítiques socials no és una despesa
Durant massa temps, les polítiques socials s’han abordat més des del discurs que des de la gestió. Es parlava molt de drets, però no es dotava suficientment els ajuntaments, es tensionava el tercer sector i es deixaven soles moltes famílies just quan més suport necessitaven.
Avui, des del Consell de Mallorca, aquesta manera de fer política ha canviat.
Des que Llorenç Galmés presideix el Consell, s’ha iniciat un canvi de rumb clar en la manera d’entendre les polítiques socials: menys retòrica i més acció; menys improvisació i més planificació; menys anuncis i més recursos reals.
El Partit Popular creu en una política social seriosa, responsable i útil. Una política que no es quedi en una declaració d’intencions, sinó que es tradueixi en convocatòries clares, finançament suficient i suport directe a qui sosté, cada dia, la xarxa social de la nostra illa.
Per això, l’IMAS destina més de 5,1 milions d’euros en ajudes directes a les persones, perquè les persones són el centre de la nostra política.
Un total de 3 milions d’euros per reforçar les residències municipals. 875.000 euros d’ajudes individuals per a donar suport directe a persones majors de 65 anys i persones amb discapacitat. Consolidant així les ajudes de respir per a les famílies, iniciades l’any 2025, destinades a cuidar als cuidadors, perquè la persona importa, però la família també.
Enfortir la tasca de les entitats socials és una premissa imprescindible per aquest Consell de Mallorca, per això 1.306.000 euros van destinats a entitats socials, d’inclusió social i de repartiment d’aliments entre les persones que més ho necessiten.
No és una decisió casual ni oportunista: és una decisió política i coherent amb un model que posa les persones al centre.
No parlam de xifres abstractes. Parlam de residències municipals que necessiten recursos per mantenir instal·lacions dignes i serveis de qualitat. Parlam de persones amb discapacitat que requereixen tractaments, materials o suports tècnics per poder conciliar. Parlam de persones grans que volen mantenir la seva autonomia el màxim temps possible. I parlam d’entitats socials que, sovint, arriben allà on l’administració no pot arribar tota sola.
Aquesta inversió no és fruit de la improvisació. És el resultat d’escoltar els municipis, de dialogar amb les entitats del tercer sector i d’analitzar amb rigor on eren les mancances reals del sistema. Durant anys, molts ajuntaments han reclamat suport per sostenir residències que són essencials per a la vida dels seus veïnats. Avui aquest suport existeix i es consolida. Això també és fer política social: assumir responsabilitats i donar resposta a demandes històriques.
Des del Partit Popular defensem un model clar: una xarxa social forta es construeix amb col·laboració institucional, amb planificació i amb finançament suficient. No creiem en la recentralització ni en solucions imposades des d’un despatx. Creiem en reforçar qui està sobre el terreny, coneix la realitat de cada municipi de Mallorca i treballa cada dia amb les persones més vulnerables.
També creiem en una política social que posi les persones al centre de veritat. Per això, a més de reforçar línies ja existents, es consoliden ajudes directes a persones amb discapacitat i a persones grans, entenent que l’autonomia personal i la qualitat de vida no són conceptes teòrics, sinó necessitats quotidianes que exigeixen respostes concretes.
Davant models basats en l’anunci fàcil o en la propaganda, el Partit Popular tria gestió, rigor pressupostari i eficàcia. Governar és prioritzar, i prioritzar és decidir on posar els recursos. A Mallorca, avui, els recursos es posen al servei de les persones, per enfortir la cohesió social i millorar la xarxa pública i comunitària de serveis socials.
Aquesta és la nostra manera d’entendre la política: menys soroll i més solucions; menys discursos i més fets. Perquè invertir en polítiques socials no és una despesa: és una inversió en estabilitat, en dignitat i en futur.
*Vicepresidenta de l'IMAS i consellera electa al Consell
