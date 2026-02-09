Tanmateix será que sí

Tengo colgado en mi estudio un collage de fotos que me regalaron mis compañeros de lucha de la Plataforma pel Parc de les Vies cuando cumplí 50 años. Un regalo que simboliza la constancia desde 2004 hasta 2008 en los que nuestra insistencia de gota malaya tuvo éxito.

Ese regalo es una de las cosas que atesoro en mi casa con mayor cariño por lo que simboliza: el resumen de un trabajo agotador y altruista hecho en equipo, en el que cada una de las 150 imágenes que lo componen se corresponde con cada una de las 150 acciones reivindicativas que montamos, cargadas de imaginación, pedagogía y buen rollo.

Pero lo más bonito del cuadro es la frase que lo atraviesa en diagonal: «Tanmateix ha estat que sí». Ese breve texto resume el triunfo contra el derrotismo, contra la desidia, casi contra la vaguería que esconde esa expresión tan mallorquina de «tanmateix...».

Para quien no conozca el objetivo de la campaña que desempeñamos durante tanto tiempo, se lo resumo: pretendíamos evitar la entrada de 20.000 coches diarios desde la autopista a través de Jacint Verdaguer, una calle que antes albergaba las vías del tren de Inca en superficie y que tras el soterramiento amenazaba con convertirse en un infierno. A cambio proponíamos que esa calle, que antes dividía los barrios a un lado y otro de las vías, fuera un parque lineal con tramos transitados por vehículos y con una gran bolsa verde, que empezaría justo antes del puente de la vía de Cintura y llegaría hasta la rotonda de Makro. No en vano nuestro lema era «Parc sí, asfalt no».

A día de hoy, 17 años después de aquel regalo maravilloso y 22 en total desde el inicio de la campaña pel Parc de les Vies hemos conseguido cosas que parecían imposibles, y de ahí nuestra sensación de triunfo aunque este no sea completo aún.

Conseguimos evitar la entrada de vehículos desde la autopista y que se construyera un tapón de enormes jardineras arboladas como parte de ese futuro parque -esto en la época de Aina Calvo. También logramos que se reconstruyera el Pont des tren -ahí fue donde empezó mi colaboración con ARCA-, y deconstruir una rotonda – hecho insólito pero imprescindible-. También participamos en las bases de un concurso de ideas para crear el ansiado Parc de les Vies y participamos en el jurado. Incluso un poco más tarde, en la época de Isern, conseguimos la unidad política a favor del parque, cosa aún más insólita, lo difícil estaba hecho; faltaba lo fácil, plantar y disfrutar.

Pero ya se sabe que los caminos de la administración y de las veleidades políticas son inescrutables, y durante más de 8 años el asunto quedó en vía muerta. Cero avances. Ya podíamos pedir, rogar y ofrecer alternativas. A todo se hizo oídos sordos hasta que, hace un año y pico Jaime Martínez sí nos escuchó y dio un vuelco positivo a un espacio perdido entre viales de tránsito y rotondas, esa gran bolsa de espacio libre que debía volverse verde y que les he citado antes.

Martínez llevaba en su programa electoral la creación de un jardín botánico en Palma y, atendiendo nuestra propuesta, aceptó que era la mejor oportunidad para transformar este espacio en un lugar verde de máxima categoría científica ecológica y paisajística. En septiembre del 24 me invitó a participar en una rueda de prensa para anunciar ese notición. El Jardí Botànic de Palma tendría dos sedes principales: El Parc de les Vies con la colección de plantas mediterráneas y los equipamientos científicos, culturales y de recepción de visitantes y las Cases des Retiro de Bellver, con el centro de interpretación del bosque mediterráneo. Nosotros, habíamos tenido el asesoramiento de los mejores en este ramo: Pep Lluís Gradaille, creador del Jardí Botànic de Sóller, y Magdalena Vicens, conservadora del mismo

Ya les he insinuado que los vericuetos que es capaz de recorrer la Administración son agotadores, y que los pasos son lentos y hay que armarse de paciencia. Ahora, Cort ha anunciado la cesión por parte del Consell del fragmento de terreno principal de ese futuro Jardín Botánico. Una muy buena noticia. Sería importante que no siguieran pasando meses interminables entre un pasito y el otro.

En cualquier caso, desde la ciudadanía hay que seguir dándole la vuelta o, aún mejor, hay que desterrar el «tanmateix» que inhibe la fuerza y las ganas. Tanmateix será que sí el Jardí Botànic en el Parc de les Vies.