¿Adelantarían hoy las elecciones María Guardiola y sobre todo Jorge Azcón? No hay más preguntas. Para demostrar que el PSOE está herido de muerte no se necesita montar las urnas, bastaba con una encuesta de intención de voto. El propio Sánchez se ha encargado de pregonar que no dimite para evitar el desembarco PP/Vox, un manifiesto antidemocrático pero que asume mansamente la derrota socialista sin demandar un recuento electoral. Anticipar los comicios para acabar como mínimo en tablas es un despropósito que se aproxima a la irresponsabilidad. Dos gobernantes autonómicos del PP han dejado su cargo, al menos temporalmente, sin ninguna necesidad. La exhibición de musculatura ha degenerado en un desfile famélico.

«Inexorable» es más que una palabra, define la categoría que enjaula ahora mismo la precipitación del PSOE al vacío. Por eso mismo, el desastre socialista no se acentúa con el martirio adicional de los espectáculos de Super Bowl montados en Extremadura y Aragón. La perplejidad ha de extenderse por fuerza a los votantes que se han mantenido fieles al PP. De tanto castigar a Sánchez, van a acabar dañando a Feijóo. El análisis en profundidad del tuit celebratorio del líder de la oposición demuestra que no tiene nada que celebrar.

La sobreexposición que conllevan dos elecciones anticipadas ha confirmado que Feijóo está de bajada antes de llegar. Puede coronar La Moncloa empeorando sus resultados de 2023, y desde luego que a las órdenes de la ultraderecha. La tradición española entiende de mejorías insuficientes, véanse González o Aznar, pero la erosión previa con todo a favor es un concepto desconocido. Como bien dice Vox, único socio útil de los populares, a Azcón «le ha salido el tiro por la culata». El bipartidismo turnista consiste en derrotar al rival, nunca en permitir la infiltración de un tercer aspirante respondón. El PP está condenado a Vox y el PSOE a la insignificancia.