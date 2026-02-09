La emigración nos ocupa y preocupa

La emigración está incluida en ese paquete de problemas sociales ligados a la globalización, también en España e incluso en nuestras islas. Tiene una densidad presencial, una visibilidad y una capacidad de influir en la fisonomía de los grupos sociales, que nos demanda modelos de gestión de flujos humanos más eficaces que los parches que estamos aplicando hasta el momento. Ni el «buenismo» de las fronteras abiertas, ni una «amnistía generalizada» a los/las migrantes ya instalados. Pero tampoco la aplicación de las dominantes políticas xenófobas fruto de la deriva internacional, con la llegada de determinados gobiernos de partidos de cariz extremista.

La problemática de la inmigración no es nueva en Europa. Este hecho provocó una crisis migratoria sin precedentes en la Unión Europea, la cual se vio obligada a implantar, deprisa y corriendo, una serie de políticas migratorias. Ni la UE ni sus estados miembros, especialmente los de la frontera sur, han sabido dar una solución adecuada. Europa, en un ejercicio impúdico, desatendiendo responsabilidades, retira sus operativos para delegar los rescates a países terceros (verbigracia Libia), que le haga el trabajo sucio. Y de aquellos barros estos lodos, los partidos de extrema derecha, VOX entre ellos, han sabido aprovechar el malestar ciudadano a través de presentar a los inmigrantes, especialmente a los musulmanes, como culpables de nuestras cuitas.

En la denominada «emigración global» la inmensa mayoría de casos que abandonan su país lo hacen obligados por simples razones de supervivencia. Más aún, aunque emigran con intención de regresar lo más probable es que la vuelta a su país en simple utopía por la simple razón de que la situación en origen no solo ha mejorado, sino que probablemente ha empeorado. Lo que debería ser una situación «transitoria» se convierte en permanente, lo que conlleva que tales personas no tengan patria ni sean ciudadanos de ningún sitio.

En referencia a los migrantes regularizados, bastantes de ellos con años de residencia, la opinión no siempre es positiva. Se ha creado una leyenda urbana de que tales migrantes (legales) saturan los servicios públicos. La mayoría de los migrantes con «papeles» llevan años, incluidas sus familias, residiendo entre nosotros. En su calidad de ciudadanos usan los servicios públicos (sanidad, educación…), y con frecuencia ocupan puestos de trabajo que los autóctonos no queremos, o no podemos hacer. Pero Vox, como todos los partidos xenófobos, practican el aforismo: «Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». No en vano su líder, Santiago Abascal ha firmado: «Haremos lo posible para que los extranjeros, aunque tengan la nacionalidad sean expulsados de España».

La presencia de migrantes ilegales conlleva que una mayoría considera «que se les debe expulsar», por que generan inseguridad/delincuencia y abusan de los servicios públicos. Pero la realidad es que a tales ilegales se les puede «contratar» sin ninguna contrapartida, sin horario y a precio de ganga. Por otra parte, la aportación de mano de obra inmigrante al mercado laboral es valorada positivamente por una holgada mayoría. Quizás a raíz de ello, una mayoría es partidaria de que sigan admitiéndose inmigrantes de países pobres (siempre que no sea en cantidades exageradas) y la manifestación de antipatía hacia la población inmigrante es minoritaria (aunque con matices importantes dependiendo de su origen…)

Por su parte, los menores no acompañados permanecen internos en centros de primera acogida, bajo la tutela de las comunidades autónomas y siguiendo los protocolos de prevención aconsejados por las autoridades sanitarias. Y cuando cumplen su mayoría de edad, si no se han legalizado, a la calle sin papeles.