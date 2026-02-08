Opinión
Palma, un jardín botánico con okupas
Cuando el Ayuntamiento de Palma proyecta la ciudad del futuro, emergen los problemas de hoy. Qué fastidio, debió de pensar el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la presentación de la parcela de 13.000 metros cuadrados que el Consell de Mallorca ha cedido a la ciudad para que se convierta en una de las dos sedes del futuro jardín botánico de Palma.
Ese terreno del Parc de ses Vies se transformará en un espacio con representación de los cinco tipos de bosque mediterráneo que existen en el mundo: habrá especies de la cuenca mediterránea y del norte de África, Próximo Oriente, California, centro de Chile y sudoeste de Australia. Pero el día de la presentación lo que de verdad había allí era un asentamiento de personas sin hogar que ocupaban las chabolas que habían podido construirse con sus propias manos. Lo que no tiene nada de exótico, sino de problema cotidiano de primera magnitud de la ciudad: la escasez de vivienda asequible que afecta a todos los ciudadanos, en muchas ocasiones de manera dramática. Y que debería ser una prioridad antes de cualquier jardín botánico, sin quitar ningún mérito al atractivo proyecto.
La otra sede se situará en las Cases del Retiro, que el Ayuntamiento tendrá que rehabilitar por segunda vez. Será un espacio dedicado al pinar mediterráneo, con presencia del pino blanco de las regiones costeras occidentales, el pino carrasco, el pino piñonero (del sur de Europa y de las zonas costeras), el pino negro (presente en las zonas montañosas), el pino rojo y el pino de Crimea (presente en el mar Negro, Turquía incluida). En un momento en que el bosque de Bellver exhibe zonas muy degradadas a consecuencia de los temporales que han azotado la isla desde el pasado octubre. En la zona oeste del bosque, en la ladera situada junto a la sede de la Policía Montada, hay una zona acordonada con grandes pinos caídos y ramas desperdigadas por doquier que precisa una actuación urgente.
Sin embargo, en este caso no puede decirse que el Ayuntamiento haya desatendido esa urgencia, porque acaba de aprobar una partida de 3,1 millones para actuar en Bellver y en el bosque. Una parte se dedicará a adecentar los accesos, con el asfaltado de la carretera, degradada por el uso y el paso del tiempo. Y la otra, a tareas de reforestación del bosque y de mejora de los caminos forestales.
