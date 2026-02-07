Under the Milky Way

Una fabulosa leyenda de pastores recuerda después de haber cubierto toda la tierra las aguas por el Diluvio universal que la primera cima que emergió después, y antes que ninguna otra, fue la punta del Canigó. Of course! Allí Noé amarró la cuerda, vaya y parece que la constelación de Orión nos lo recuerde. El Canigó era el privilegiado aposento de hadas y sobre todo de ninfas. En sus reuniones, como las que hoy hacen algunos grupos de ellas en las playas, se solían desencadenar los catorce vientos. Siete malos y siete buenos. Y todo para hacer más inaccesibles algunos rincones de esa cumbre que a los mortales se quería prohibida a la hora de ir a la búsqueda de bellos unicornios.

El blancor de esta fabulosa montaña es muy hermoso incluso visto desde el Pedró de Pals en el Baix Empordà. Cuando bajo los vientos huracanados estos días la luna se proyecta, hasta puede llegar a entrar en juego el mismísimo dios cabrón de Cesare Pavese en su más inhibido de los recreos. Hay ninfas que hacen perder los sentidos y sus ojos pueden brillar eternamente, incluso después de muertas. De pastoras a reinas y de los prados a las cumbres más altas. Fresas de bosque para saborear en las cuevas dónde se van a bañar. Aquí en los saltos de agua y ya en medio del mar, en la Serra de Tramuntana, sucede algo parecido.

Estas noches de luna desde el Salt des Freu hasta los prados que quedan, habiendo pasado el hermoso tramo de Coanegra, estos días el viento ha batido la incipiente flor de los almendros esparciendo igualmente todo su aroma. Castigados en su destino son cada vez más escasos y en estos últimos años han coincidido las ganas de recuperarlos, y replantar, con las duras plagas de las últimas décadas que han matado a cientos de miles. Recientemente se ha comprobado que el tamaño y la calidad de este fruto mejora mucho, incluso las variedades autofértiles, si muy cerca cuentan con la presencia de unas cuantas colmenas.

En no pocos ámbitos hay que recuperar y recrear de nuevo la magia del pasado que fortalecía de manera más segura la fertilidad en todos los registros habidos y por haber. El estado actual de decadencia de los campos de almendros se sigue generalizando aunque aún hay quien apueste por este hermoso árbol que volverá a cubrir algunos rincones si las seguidas borrascas y sus huracanados vientos lo permiten.

LLegando a Bunyola, en la carretera de Sóller, entre Biniatzar y las grandiosas paredes de sa Gubía tenemos uno de los tramos más bellos. Ahora que muchas variedades nuestras empiezan a escasear en los campos se va imponiendo la de California, que es de regadío prácticamente, más grande, pero para nada tan gustosa como las variedades clásicas.

La tópica leyenda habla de la añoranza de una reina hacia las nieves de las cimas de su país de origen (el almendro no llega de tan atrás) y cómo su esposo para compensarla llenaría los prados de ejércitos de árboles alineando aromas y blancos mantos a cada invierno. Creo más firmemente en el terrenal mordisco furtivo en ese diminuto terciopelo del fruto en su comienzo o en la minúscula cantimplora-cotiledón del cristalino depósito que más tarde cuajará con el tiempo y el sol. En el intenso aroma en plena polinización de cualquier día soleado de invierno cuando otra vez, uno tras otro, paraísos perdidos regresan tatuados en tu memoria. (S.)